Ein historisches Ereignis, auf das die usbekische Nationalmannschaft und Millionen lokaler Fußballfans jahrelang gewartet haben, wird endlich Wirklichkeit. Unsere Hauptmannschaft hat sich zum ersten Mal in ihrer Geschichte für den prestigeträchtigsten Fußballwettbewerb der Welt – die Weltmeisterschaft – qualifiziert und alle begeistert. Dieser große Erfolg und das erwartete historische Debüt finden nicht nur in unserem Land, sondern auch in der internationalen Fußballgemeinschaft große Anerkennung.

Der Präsident der FIFA, Gianni Infantino, hat diesem historischen Erfolg der usbekischen Nationalmannschaft ebenfalls besondere Aufmerksamkeit geschenkt und unsere Vertreter unterstützt.

„Zeigt der ganzen Welt, was in euch steckt!“

Der FIFA-Präsident hat der usbekischen Fußballfamilie über seine offiziellen Social-Media-Kanäle aufrichtige und inspirierende Wünsche übermittelt. Infantino betonte, dass Usbekistans Auftritt auf der Weltbühne eines der hellsten Ereignisse der WM sein werde:

„Ich wünsche der Nationalmannschaft von Usbekistan von ganzem Herzen viel Glück bei der FIFA-Weltmeisterschaft, die in Nordamerika ausgetragen wird. Ich spreche der Nationalmannschaft meine besten Wünsche vor ihrem historischen Debüt auf der größten Fußballbühne der Welt aus. Ich hoffe, sie werden Millionen von Fans in ihrer Heimat stolz machen, ein völlig neues Kapitel in der Geschichte des usbekischen Fußballs aufschlagen und der ganzen Welt ihr enormes Potenzial zeigen.“

WM 2026: Gegner, die auf unsere Vertreter warten

Es ist erwähnenswert, dass unsere Landsleute in diesem globalen Turnier, das in Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko) stattfindet, auf ernsthafte und spannende Spiele treffen. Sie können sich über die untenstehende integrierte Tabelle mit der Gruppenzusammensetzung und den zukünftigen Gegnern unserer Vertreter vertraut machen:

Gruppenphase Gegnerische Mannschaften Merkmale der Gegner Gegner Nr. 1 Kolumbien Eine Mannschaft mit technischem und schnellem südamerikanischem Fußball. Gegner Nr. 2 Portugal Eine der stärksten, größten und erfahrensten Nationalmannschaften Europas. Gegner Nr. 3 DR Kongo Eine physisch starke Mannschaft, die für überraschende Wendungen sorgen kann.

Redaktioneller Hinweis: Der hohe Respekt, den der FIFA-Präsident der usbekischen Nationalmannschaft entgegenbringt, ist eine echte internationale Anerkennung der Reformen zur Entwicklung des Fußballs in unserem Land. Bei diesem großartigen Turnier jenseits des Ozeans werden unsere Spieler nicht nur schönen Fußball, sondern auch den Willen und die Ausdauer des usbekischen Volkes zeigen. Wir wünschen unseren Spielern Leidenschaft und historische Siege in den Spielen gegen ernsthafte Gegner wie Kolumbien, Portugal und die DR Kongo. Vorwärts, Usbekistan!

Verfolgen Sie die neuesten Details der Weltmeisterschaft, den Vorbereitungsprozess der usbekischen Nationalmannschaft und das Turniertagebuch mit uns auf den Zamin-Seiten!