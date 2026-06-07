Manchester City-Trainer Pep Guardiola lobte den Spielstil des FC Barcelona unter Hansi Flick in höchsten Tönen. Der katalanische Spezialist gab zu, ein leidenschaftlicher Fan des attraktiven Fußballs geworden zu sein, den der deutsche Trainer eingeführt hat. Seinen Worten zufolge ist die gezeigte Spielqualität lobenswert, unabhängig davon, ob die Mannschaft aus La-Masia-Absolventen oder Legionären besteht. Wie Goal.com berichtet .

Guardiola äußerte sich beim Eröffnungszeremonie eines neuen Cruyff Court an seiner ehemaligen Schule, La Salle Manresa, zur aktuellen Lage des FC Barcelona. Er betonte, dass das Fundament des Projekts unter Flick solide sei und die Mannschaft in den letzten zwei Spielzeiten hervorragende Ergebnisse in der heimischen Liga erzielt habe. Allerdings sprach Pep auch ernste Warnungen hinsichtlich der Champions League aus.

"Ich bin ein großer Fan von Hansi, er macht seine Arbeit seit vielen Jahren hervorragend. Die Spieler von Barcelona bewegen sich auf dem Feld sehr attraktiv. Unabhängig von den Ergebnissen macht es Spaß, ihrem Spiel zuzusehen", sagte Guardiola im Gespräch mit Journalisten. Dennoch fügte er hinzu, dass Erfolg auf europäischer Bühne nicht nur vom Spielstil abhängt.

Guardiola ist besorgt, dass ein Scheitern in der Champions League ein ganzes Projekt zunichtemachen könnte. Seiner Meinung sollte das Nichtgewinnen des kontinentalen Turniers die Gesamtbewertung der Saison nicht negativ beeinflussen. "Die Champions League zerstört Projekte. Ich hoffe, dass es diesmal nicht so kommt. Die La Liga ist ein Zeichen der Stabilität. In Europa entscheiden viele unerwartete Faktoren wie Schiedsrichterentscheidungen oder Verletzungen über den Ausgang", warnte der Trainer.

Der ehemalige Barcelona-Trainer rief die Klubführung und die Fans dazu auf, sich nicht nur auf den europäischen Pokal zu beschränken. Seiner Meinung nach sind das tägliche Wachstum der Mannschaft und die Siege in der heimischen Liga die Hauptfaktoren, die das Vermächtnis des Klubs definieren. Zur Erinnerung: Die Katalanen haben die Champions League zuletzt 2015 gewonnen.