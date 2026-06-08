Millionen usbekischer Fußballfans blicken über den Ozean auf die grünen Rasenplätze der USA. Die usbekische Nationalmannschaft, die kurz davor steht, zum ersten Mal in der Geschichte an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen, ist bereit, ihr letztes und ernstestes Testspiel vor dem Turnier zu bestreiten. Der heutige Nacht-Kampf der "Weißen Wölfe" gegen die Niederlande, einen der renommierten Giganten Europas, entfacht im Land einen wahren Fußballrausch. Am besten ist, dass die Fans in Usbekistan die Möglichkeit haben, diese historische und aufregende Begegnung live von zu Hause aus zu verfolgen.

Alle Details zur Anstoßzeit, den übertragenden Fernsehsendern und den Gruppengegnern unserer Nationalmannschaft bei der WM 2026 finden Sie in der speziellen integrierten Tabelle unten:

SENDERZEIT UND ÜBERTRAGUNG DES SPIELS USBEKISTAN GEGEN NIEDERLANDE

Anstoßzeit Live übertragende Fernsehsender Unsere Gegner bei der WM 2026 (Gruppe K) Taschkenter Zeit:

Heute Nacht um 23:45 Uhr. "Zor TV" und "Futbol TV" werden das Spiel live übertragen. Portugal — Ein Gigant unter der Führung von Cristiano Ronaldo.



Kolumbien — Ein leidenschaftlicher Vertreter Südamerikas.



DR Kongo — Eine starke Mannschaft vom afrikanischen Kontinent.

Trotz der späten Stunde wird die Übertragung dieses Spiels auf lokalen Sendern Millionen von Landsleuten zweifellos vor die Bildschirme fesseln.

Die größte Bewährungsprobe vor der WM und die Gebete von Millionen

Für Fabio Cannavaros Schützlinge ist der Kraftakt gegen eine starke Mannschaft wie die Niederlande eine unschätzbare Gelegenheit, sich vor den WM-Spielen zu stählen und Schwachstellen zu korrigieren. Schließlich warten in der Gruppe K der WM formidable Gegner wie Portugal und Kolumbien auf unsere Vertreter. Der intensive Fußball und die taktische Vorbereitung, die die "Weißen Wölfe" heute Nacht auf dem Rasen zeigen, werden als Spiegelbild unseres Potenzials bei der Weltmeisterschaft dienen.

Redaktioneller Hinweis: Heute Nacht bleibt ganz Usbekistan wach! Obwohl es sich um ein Freundschaftsspiel gegen die Niederlande handelt, ist seine Bedeutung für uns nicht geringer als die von offiziellen Spielen. Die Live-Übertragung auf "Zor TV" und "Futbol TV" ist ein wahres Festgeschenk für unsere Fans. Wir glauben, dass Spieler wie Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev und Abduqodir Husanov der Welt zeigen werden, wie man gegen europäische Stars spielt. Solche Spiele werden die Taktik bestimmen, die vor der WM gegen Ronaldo und Kolumbien angewendet wird. Lasst uns vereint die "Weißen Wölfe" unterstützen. Viel Glück, Söhne des Vaterlandes!

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