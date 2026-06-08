Der ehemalige russische Nationalstürmer Aleksandr Kerschakow teilte seine Gedanken zur Weltmeisterschaft 2026 mit, die in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet. Der berühmte Fußballer sprach über die Favoriten des Turniers, die Hauptkandidaten für die Torjägerkanone, die Chancen der Gastgeber und die usbekische Nationalmannschaft, die zum ersten Mal an einer WM teilnimmt.

Kerschakow sagt, er erwarte, dass die kommende Weltmeisterschaft sehr interessant werde. Er betonte, dass es schwierig sei, einen klaren Favoriten auszumachen, es aber mehrere starke Mannschaften gebe, die um den Titel kämpfen könnten.

„Die kommende Weltmeisterschaft ist für mich sehr interessant. Ich habe keinen einzigen Favoriten auf den Titel, aber es gibt eine Gruppe starker Mannschaften, die um die Trophäe kämpfen werden: England, Spanien, Frankreich und Portugal“, sagte Kerschakow.

Diese Sichtweise ist logisch. Mehrere Mannschaften bei der WM 2026 verfügen über hochkarätige Kader, große Erfahrung und Starspieler. England hat in den letzten Jahren eine sehr starke Generation aufgebaut. Spanien ist mit seiner traditionellen Ballkontrolle und seinen jungen Talenten gefährlich. Frankreich gehört bei großen Turnieren immer zu den Top-Favoriten. Auch Portugal wird mit seinem Star-Ensemble und hohen Ambitionen als ernsthafter Anwärter gehandelt.

Der ehemalige Stürmer nannte Kylian Mbappé als einen der Hauptkandidaten für den Goldenen Schuh der Weltmeisterschaft. Seiner Meinung nach hat der Anführer der französischen Nationalmannschaft eine große Chance, viele Tore im Turnier zu erzielen.

„Unter den Kandidaten für den besten Torschützen der Weltmeisterschaft möchte ich Kylian Mbappé hervorheben. Ich denke, er hat sehr gute Chancen“, sagte Kerschakow.

Mbappé ist in der Tat einer der natürlichsten Kandidaten für eine solche Prognose. Seine Schnelligkeit, sein Torinstinkt, seine Gelassenheit in großen Spielen und seine Rolle in der französischen Nationalmannschaft machen ihn zu einem der gefährlichsten Stürmer bei der Weltmeisterschaft. Es wurde schon oft beobachtet, dass Mbappé bei großen Turnieren in entscheidenden Momenten sein Wort erhebt.

Über Mannschaften, die bei dem Turnier für Überraschungen sorgen könnten, sprach Kerschakow und hob die Gastgeber Mexiko, USA und Kanada hervor. Seiner Meinung nach verleiht das Spielen auf heimischem Boden diesen Mannschaften zusätzliche Kraft, Selbstvertrauen und die Unterstützung der Fans.

„Unter den nicht zu den Top-Favoriten zählenden Mannschaften, die für Überraschungen sorgen könnten, würde ich die Gastgeber des Turniers hervorheben – Mexiko, die USA und Kanada. Sie spielen zu Hause, daher haben sie alle Möglichkeiten, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Vielleicht kann einer von ihnen tatsächlich die höchsten Phasen des Turniers erreichen“, betonte er.

Der Gastgeberfaktor war bei Weltmeisterschaften schon immer von großer Bedeutung. Der Druck der Fans im Stadion, die Anpassung an die lokalen Bedingungen, weniger Reisestrapazen und der emotionale Auftrieb führen bei den Mannschaften manchmal zu unerwarteten Ergebnissen. In diesem Sinne ist Kerschakows Meinung über Mexiko, die USA und Kanada nicht unbegründet.

Während des Gesprächs ging Aleksandr Kerschakow auch auf die usbekische Nationalmannschaft ein. Er sagte, dass er, wie viele russische Fans, mit Usbekistan sympathisiere. Er merkte an, dass sein Interesse an unserer Nationalmannschaft nach dem persönlichen Kennenlernen von Eldor Schomurodow und Abbosbek Fajsullajew noch weiter gestiegen sei.

„Außerdem drücke ich, wie viele russische Zuschauer, der usbekischen Nationalmannschaft die Daumen. Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, Eldor Schomurodow und Abbosbek Fajsullajew persönlich kennenzulernen“, sagte der ehemalige Stürmer.

Diese Worte zeigen, dass das internationale Interesse an der usbekischen Nationalmannschaft wächst. Die Tatsache, dass unsere Nationalmannschaft zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat, erregt nicht nur in unserem Land, sondern auch in den Nachbarländern und im russischen Fußballumfeld besondere Aufmerksamkeit.

Kerschakow erklärte jedoch offen, dass die Gruppenphase für Usbekistan sehr schwierig werde. Seiner Meinung nach wird die Gruppenzugehörigkeit mit Portugal, Kolumbien und der Demokratischen Republik Kongo eine riesige Prüfung für unsere Vertreter sein.

„Das Problem ist, dass sie in eine sehr schwierige Gruppe gelost wurden. In diesem Quartett wird es einen starken Wettbewerb mit den Nationalmannschaften von Portugal, Kolumbien und der Demokratischen Republik Kongo geben“, sagte Kerschakow.

In der Tat ist die Gruppe K für Usbekistan nicht einfach. Portugal gilt mit seinem Star-Ensemble und seiner großen Erfahrung als einer der Gruppenfavoriten. Kolumbien ist eine technisch versierte, physisch starke und bewegliche Mannschaft, wie es für den südamerikanischen Fußball typisch ist. Die DR Kongo kann ein viel gefährlicherer Gegner sein, als viele denken.

Kerschakow betonte, dass die Unterschätzung der DR Kongo ein Fehler sei. Seiner Meinung nach ist diese Nationalmannschaft eine der sehr starken und physisch kraftvollen Mannschaften auf dem afrikanischen Kontinent.

„Aus irgendeinem Grund unterschätzen viele die Demokratische Republik Kongo, obwohl es eine sehr starke Mannschaft vom afrikanischen Kontinent ist. Daher wird es für Usbekistan sehr schwierig. Das Erreichen der Playoffs wäre ein riesiger Erfolg für die Usbeken“, sagte er.

Diese Einschätzung sollte ein echtes Signal für die Fans sein. Bei einer Weltmeisterschaft kann selbst ein Gegner, der dem Namen nach nicht sehr groß aussieht, auf dem Platz riesige Probleme verursachen. Besonders afrikanische Mannschaften sind mit ihrer Schnelligkeit, Kraft und Überlegenheit in Zweikämpfen gefährlich. Es ist möglich, dass das Spiel gegen die DR Kongo zu einem der wichtigsten Spiele für Usbekistan in der Gruppe wird.

Nach Kerschakows Meinung wäre das Erreichen der Playoffs für Usbekistan ein riesiger Erfolg. In dieser Aussage steckt Realität. Denn unsere Vertreter nehmen zum ersten Mal an der Weltmeisterschaft teil. Unter solchen Bedingungen wäre das Weiterkommen aus der Gruppe nicht nur ein sportliches Ergebnis, sondern auch ein neuer Rekord in der Geschichte des usbekischen Fußballs.

Die usbekische Nationalmannschaft beginnt ihre WM-Kampagne am 18. Juni mit einem Spiel gegen Kolumbien. Das erste Spiel ist immer sehr wichtig. Es hat einen riesigen Einfluss auf den mentalen Zustand des Teams, das Selbstvertrauen und die Vorbereitung auf die nachfolgenden Spiele.

Die Weltmeisterschaft beginnt am 11. Juni mit einem Spiel zwischen Mexiko und Südafrika. Das Turnier wird in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen. Diese Meisterschaft, die von drei Ländern ausgerichtet wird, wird voraussichtlich einer der größten Wettbewerbe in der Fußballgeschichte sein.

Für Usbekistan ist diese Weltmeisterschaft nicht nur eine Ansammlung von Spielen. Es ist eine historische Gelegenheit, eine Chance, die Augen der Welt auf den usbekischen Fußball zu richten, und eine große Inspirationsquelle für die neue Generation. Die Meinungen erfahrener Spieler wie Kerschakow helfen dabei, besser zu verstehen, welchen Herausforderungen sich unser Team bei diesem Turnier stellen muss.

Das Fazit ist einfach: Es wird für Usbekistan nicht einfach. Aber im Fußball entstehen große Ereignisse in schwierigen Situationen. Wenn unsere Nationalmannschaft die Playoffs erreicht, wird das wirklich ein riesiges Ergebnis sein. Jetzt wird alles auf dem Platz entschieden – durch Charakter, Vorbereitung und Selbstvertrauen.