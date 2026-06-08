Declan Rice zum Vizekapitän der englischen Nationalmannschaft ernannt

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Declan Rice zum Vizekapitän der englischen Nationalmannschaft ernannt

Thomas Tuchel hat offiziell bestätigt, wer als Vizekapitän der englischen Nationalmannschaft für die bevorstehende Weltmeisterschaft dienen wird. Der Arsenal-Mittelfeldspieler Declan Rice übernimmt eine wichtige Führungsrolle als Hauptassistent des Mannschaftskapitäns Harry Kane. Der Spieler ist derzeit in der Trainingsbasis in Florida eingetroffen, um sich auf das Turnier in Nordamerika vorzubereiten. Laut Goal.com berichtet .

Rice traf am Samstagabend im Hauptquartier Englands in West Palm Beach ein und stieß zu Bukayo Saka, Noni Madueke und Eberechi Eze. Zur gleichen Zeit sicherte sich der Rest der Nationalmannschaft einen 1:0-Sieg gegen Neuseeland in einem Freundschaftsspiel in Tampa. Die Beförderung des Mittelfeldspielers in diese Position folgt auf seine erfolgreichen Leistungen für Arsenal in der Premier League und der Champions League.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel betonte Thomas Tuchel, dass Declan Rices Charakter und Erfahrung entscheidend für den Erfolg der Mannschaft sind. "Ich glaube, Declan wird mein Vizekapitän sein", sagte der deutsche Spezialist. Allerdings gab Tuchel zu, dass er noch kein formelles und detailliertes Gespräch mit dem Spieler zu diesem Thema geführt habe und alles informell geregelt wurde.

Erinnern wir daran, dass Declan Rice zuvor in einem Freundschaftsspiel gegen Wales die Kapitänsbinde trug, als Harry Kane nicht im Kader war. Laut Tuchel erklärte er dem Spieler damals seinen Platz in der Hierarchie. Die Arsenal-Stars haben nun das Training mit der Hauptgruppe aufgenommen, aber ihre Teilnahme am nächsten Spiel gegen Costa Rica ist noch ungewiss.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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