Cristiano Ronaldo bringt seinen Kindern seine berühmten Finten bei

Cristiano Ronaldo, der Urheber der berühmtesten Bewegungen in der Fußballgeschichte, hat begonnen, die Geheimnisse seines Könnens an die nächste Generation weiterzugeben. Ein herzliches Video, das in den sozialen Medien zirkuliert, zeigt den Star von Al-Nassr, der eine spezielle Trainingseinheit für seine Kinder in seinem Hinterhof abhält. Der von Georgina Rodriguez gefilmte Clip zog in kurzer Zeit die Aufmerksamkeit von Millionen Fans auf sich. Dies berichtete Goal.com Bericht .

In dem Video erklärt der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft seinem Sohn Mateo, wie man die "Ronaldo Chop"-Finte ausführt, die zu seinem Markenzeichen geworden ist. Der legendäre Stürmer, der barfuß auf dem Rasen agierte, achtete besonders auf jedes Detail, einschließlich der Körperhaltung und des Timings, um den Gegner zu täuschen. Dies wurde zu einem wahren Lehrbuch der Kunst, den Gegner zu täuschen, und nicht nur zum Ballspielen.

Derzeit bereitet sich Cristiano Ronaldo mit der portugiesischen Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft 2026 vor. Für den 41-jährigen Fußballer wird dieses Turnier seine sechste WM sein. Obwohl er bei der Euro 2024 kein Tor erzielte, bleibt CR7 die Schlüsselfigur und der Kapitän der Mannschaft von Roberto Martinez.

Die portugiesische Nationalmannschaft wird ihre WM-Kampagne am 17. Juni mit einem Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo beginnen. Derweil beobachten die Fans nicht nur Ronaldos Aktionen auf dem Feld, sondern auch, wie er sein fußballerisches Erbe an seine Kinder weitergibt.