Cristiano Ronaldo bringt seinen Kindern seine berühmten Finten bei

·63·Sport
Cristiano Ronaldo bringt seinen Kindern seine berühmten Finten bei

Cristiano Ronaldo, der Urheber der berühmtesten Bewegungen in der Fußballgeschichte, hat begonnen, die Geheimnisse seines Könnens an die nächste Generation weiterzugeben. Ein herzliches Video, das in den sozialen Medien zirkuliert, zeigt den Star von Al-Nassr, der eine spezielle Trainingseinheit für seine Kinder in seinem Hinterhof abhält. Der von Georgina Rodriguez gefilmte Clip zog in kurzer Zeit die Aufmerksamkeit von Millionen Fans auf sich. Dies berichtete Goal.com Bericht .

In dem Video erklärt der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft seinem Sohn Mateo, wie man die "Ronaldo Chop"-Finte ausführt, die zu seinem Markenzeichen geworden ist. Der legendäre Stürmer, der barfuß auf dem Rasen agierte, achtete besonders auf jedes Detail, einschließlich der Körperhaltung und des Timings, um den Gegner zu täuschen. Dies wurde zu einem wahren Lehrbuch der Kunst, den Gegner zu täuschen, und nicht nur zum Ballspielen.

Derzeit bereitet sich Cristiano Ronaldo mit der portugiesischen Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft 2026 vor. Für den 41-jährigen Fußballer wird dieses Turnier seine sechste WM sein. Obwohl er bei der Euro 2024 kein Tor erzielte, bleibt CR7 die Schlüsselfigur und der Kapitän der Mannschaft von Roberto Martinez.

Die portugiesische Nationalmannschaft wird ihre WM-Kampagne am 17. Juni mit einem Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo beginnen. Derweil beobachten die Fans nicht nur Ronaldos Aktionen auf dem Feld, sondern auch, wie er sein fußballerisches Erbe an seine Kinder weitergibt.

Cristiano RonaldoFußballPortugalWeltmeisterschaftAl-Nassr
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

New Yorker Bürgermeister gibt unerwartete Prognose zum WM-Sieger 2026 abNew Yorker Bürgermeister gibt unerwartete Prognose zum WM-Sieger 2026 abHeute, 13:26Florentino Pérez gibt nach Wiederwahl scharfe Aussage über Rivalen abFlorentino Pérez gibt nach Wiederwahl scharfe Aussage über Rivalen abHeute, 13:18Jose Mourinho möchte schneller Cheftrainer von Real Madrid werdenJose Mourinho möchte schneller Cheftrainer von Real Madrid werdenHeute, 13:11Usbekische Nationalmannschaft bestreitet zwei Spiele gegen die NiederlandeUsbekische Nationalmannschaft bestreitet zwei Spiele gegen die NiederlandeHeute, 12:41Sollte Christian Eriksen seine Karriere beenden? Ratschlag eines ehemaligen TeamkollegenSollte Christian Eriksen seine Karriere beenden? Ratschlag eines ehemaligen TeamkollegenHeute, 12:35
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)