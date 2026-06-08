Sollte Christian Eriksen seine Karriere beenden? Ratschlag eines ehemaligen Teamkollegen

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Sollte Christian Eriksen seine Karriere beenden? Ratschlag eines ehemaligen Teamkollegen

Nach einem weiteren erschreckenden Vorfall während des Freundschaftsspiels der dänischen Nationalmannschaft gegen die Ukraine forderte Andros Townsend Christian Eriksen auf, über einen Rücktritt vom Profifußball nachzudenken. Der 34-jährige Mittelfeldspieler brach auf dem Platz erneut zusammen, fast fünf Jahre nach seinem Herzstillstand bei der Euro 2020. Laut Goal.com berichtet .

Der Vorfall ereignete sich in der 65. Minute des Spiels in Odense, Dänemark. Eriksen brach plötzlich auf dem Feld zusammen, was zur sofortigen Unterbrechung der Partie führte. In einem Interview mit talkSPORT betonte sein ehemaliger Tottenham-Teamkollege Townsend, dass Eriksen nun seine Gesundheit und seine Familie an erste Stelle setzen müsse.

Laut dem dänischen Fußballverband (DBU) ist der ehemalige Spieler von Manchester United und Brentford bei Bewusstsein und wird im Krankenhaus überwacht. Ärzte bestätigten, dass der 2021 bei Eriksen implantierte Kardioverter-Defibrillator (ICD) im Notfall wie erwartet funktionierte und das Leben des Fußballers rettete.

Nationalmannschaftsarzt Morten Boesen gab bekannt, dass der Zustand des Spielers stabil ist und er bald entlassen wird. Dennoch hat dieser Vorfall die Debatte darüber, ob es für Eriksen richtig ist, seine Karriere bei Wolfsburg in der Bundesliga und auf internationaler Ebene fortzusetzen, erneut entfacht.

Christian EriksenDänemarkWolfsburgManchester UnitedFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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