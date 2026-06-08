Während die Augen der Welt auf die andere Seite des Ozeans gerichtet sind und nur noch wenige Tage bis zum Beginn des fesselnden Fußballfestes verbleiben, teilen nicht nur Sportexperten, sondern auch große Politiker ihre Vorhersagen. Ein solches interessantes Ereignis fand in den USA statt. Zohran Mamdani, der Bürgermeister von New York City, einem der WM-Gastgeber, organisierte ein einzigartiges interaktives Spiel mit Journalisten und sagte die Ergebnisse der Spiele von der Gruppenphase bis zum Finale der kommenden Weltmeisterschaft voraus. Die Prognosen des Politikers lösten in der Fußballwelt ein echtes Aufsehen und hitzige Diskussionen aus.

Zohran Mamanis Kette von Vorhersagen war voller unerwarteter und sensationeller Ergebnisse. Seiner Meinung nach wird es bereits in der ersten Playoff-Runde, dem Achtelfinale, zu echten 'Sensationen' kommen. Nach der Schätzung des Bürgermeisters wird die brasilianische Nationalmannschaft, die Heimat des Fußballs, unerwartet gegen den asiatischen Vertreter Japan verlieren und das Turnier frühzeitig verlassen. In derselben Runde werden auch Cristiano Ronaldos Landsleute, die portugiesische Nationalmannschaft, die englische Hürde nicht nehmen und sich von der WM verabschieden.

Es ist natürlich, dass die Vorhersagen des Stadtoberhaupts für die weiteren Runden die Fans ebenfalls überraschten. Mamdani erklärte, dass im Duell der zwei südamerikanischen Giganten, speziell im Viertelfinale, die kolumbianische Nationalmannschaft den amtierenden Champion Argentinien besiegen wird. Die Engländer werden indes die Gastgeber-USA und das starke Spanien besiegen, um ins Halbfinale einzuziehen, dort jedoch an der Schwelle zum Finale an Frankreich scheitern.

Das interessanteste und dramatischste Ereignis wird im Finale stattfinden: Laut dem Bürgermeister wird Frankreich den Kampf um den Hauptpreis an den afrikanischen Vertreter Marokko verlieren, und Marokko wird zum ersten Mal in der Geschichte die Weltkrone tragen. Kolumbien, das England besiegt hat, wird die Top Drei vervollständigen.

Wir erinnern daran, dass diese große Weltmeisterschaft, die erstmals in der Geschichte 48 Teams umfassen wird und auf den Plätzen der USA, Mexikos und Kanadas ausgetragen wird, am 11. Juni dieses Jahres offiziell startet. Wir werden in den kommenden Tagen in der heißen Atmosphäre des Live-Fußballs gemeinsam beobachten, wie sehr die sensationellen und kühnen Vorhersagen des Politikers zur Wahrheit werden. Bleiben Sie dran!

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