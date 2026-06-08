Real Madrid fordert Aberkennung der Titel von Barcelona

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Real Madrid fordert Aberkennung der Titel von Barcelona

Real Madrid hat bei der UEFA einen offiziellen Antrag eingereicht, Barcelona seine historischen Titel aberzuerkennen, vor dem Hintergrund des Korruptionsskandals im Zusammenhang mit dem Fall Negreira. Nach einem deutlichen 65:35-Sieg bei den Präsidentschaftswahlen startete Florentino Perez einen scharfen Angriff gegen seinen Erzrivalen. Laut Goal.com berichtet .

Die Madrilenen übergaben der UEFA-Zentrale in Nyon einen speziellen 500-seitigen Bericht. Wie AS meldet, enthält das Dokument Beweise für systematische Einflussnahme auf die Ergebnisse in der spanischen Meisterschaft in den letzten 20 Jahren. Die Führung von Real Madrid betrachtet die Aberkennung der von Barcelona gewonnenen Trophäen als die gerechteste Strafe.

Florentino Perez gab bekannt, dass die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Klubs vollständig abgebrochen sind. Er betonte, dass Real Madrid aufgrund voreingenommener Schiedsrichterentscheidungen viele Punkte verloren habe. Insbesondere behauptet Perez, dass seinem Team in einer der vorherigen Spielzeiten zwischen 16 und 18 Punkte 'gestohlen' wurden.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte den Fall Negreira zuvor als eine der schwerwiegendsten Situationen im Fußball bezeichnet. Obwohl die Organisation auf die endgültige Entscheidung des spanischen Gerichts wartet, könnte das von Real Madrid eingereichte explosive Dokumentenpaket die UEFA dazu zwingen, die Untersuchungen wieder aufzunehmen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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