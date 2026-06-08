Startaufstellung von Usbekistan gegen die Niederlande bekannt gegeben

Im Rahmen der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft setzen die Nationalmannschaften ihre Freundschaftsspiele fort. Die usbekische Nationalmannschaft, die sich zum ersten Mal in ihrer Geschichte für die WM qualifiziert hat, steht heute vor einem weiteren wichtigen Test.

Unter der Leitung von Fabio Cannavaro bestreiten die „Weißen Wölfe“ ein Testspiel gegen die niederländische Nationalmannschaft. Das Duell gegen eines der stärksten Teams des europäischen Fußballs gilt als ernsthafte Prüfung für unsere Auswahl.

Die Startaufstellung der usbekischen Nationalmannschaft für dieses Spiel wurde bekannt gegeben. Cannavaro setzt dabei auf erfahrene Akteure und Spieler, die sich in den letzten Jahren in der Nationalmannschaft etabliert haben.

Die Startaufstellung von Usbekistan gegen die Niederlande:

Torwart:

Otkir Yusupov

Verteidiger:

Abdukodir Khusanov Farrukh Sayfiev Rustam Ashurmatov Sherzod Nasrullaev Jahongir Urozov

Mittelfeldspieler:

Akmal Mozgovoy Otabek Shukurov Oston Urunov Abbosbek Fayzullaev

Stürmer:

Eldor Shomurodov

Cheftrainer: Fabio Cannavaro

Ersatzspieler:

Abduvohid Nematov, Iskanderov, Eshmurodov, Botirali Ergashev, Hamdamov, Abdulla Abdullaev, Jaloliddinov, Igor Sergeev, Esanov, Karimov, Ulmasaliev, Rakhmonaliev, Amonov, Jiyanov, Temirov.

Aus dieser Aufstellung geht hervor, dass Cannavaro gegen die Niederlande auf defensive Stabilität und schnelle Konter setzen könnte. Die Besetzung der Abwehr mit Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Farrukh Sayfiev, Sherzod Nasrullaev und Jahongir Urozov deutet auf eine kompakte und disziplinierte Defensivarbeit hin.

Besonders auf Abdukodir Khusanov lastet in diesem Spiel große Verantwortung. Der Verteidiger von Manchester City soll als Schlüsselfigur in Zweikämpfen, bei Luftduellen und im Stellungsspiel gegen die schnellen niederländischen Angreifer fungieren.

Im Mittelfeld agieren Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Abbosbek Fayzullaev und Oston Urunov. Die Hauptaufgabe besteht darin, dem gegnerischen Druck zu entkommen, den Ball zu halten, die Defensive zu unterstützen und schnell auf Angriff umzuschalten. Jede Entscheidung im Mittelfeld gegen einen Gegner wie die Niederlande ist entscheidend.

Abbosbek Fayzullaev und Oston Urunov können mit ihrer Schnelligkeit, ihrem Dribbling und unvorhersehbaren Aktionen die gegnerische Abwehr vor Probleme stellen. Ihre Aktivität auf den Außenbahnen soll Räume für Eldor Shomurodov schaffen.

Im Angriffszentrum steht Nationalmannschaftskapitän Eldor Shomurodov. Von ihm wird nicht nur Torgefahr erwartet, sondern auch, dass er Bälle behauptet, das Spiel verbindet und seine Mitspieler anführt.

Das Spiel gegen die Niederlande ist für Usbekistan mehr als nur ein Freundschaftsspiel. Es ist eine der wichtigsten Vorbereitungsphasen vor der Weltmeisterschaft. Die taktische Disziplin, die körperliche Verfassung und die mentale Stärke werden gegen einen starken Gegner auf den Prüfstand gestellt.

Auch für Fabio Cannavaro ist dieses Spiel von großer Bedeutung. Der italienische Experte wird vor der WM noch einmal die Startformation, das defensive Zusammenspiel, das Gleichgewicht im Mittelfeld und die offensiven Optionen bewerten.

Die usbekische Nationalmannschaft nimmt zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teil. Daher ist jedes Testspiel und jede Aktion jedes Spielers von besonderer Bedeutung. Das Spiel gegen die Niederlande ist eine ernsthafte Generalprobe für die „Weißen Wölfe“.

Die Fans erwarten eine mutige Leistung, eine organisierte Abwehr und schnelle Angriffe. Der Gegner ist stark, die Prüfung schwer, aber genau solche Spiele machen das Team reif für große Turniere.