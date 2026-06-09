Mourinhos "Schwarze Liste": Diese 6 Real-Madrid-Spieler sind unerwünscht

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Mourinhos "Schwarze Liste": Diese 6 Real-Madrid-Spieler sind unerwünscht

Eine echte Transfer-Explosion findet im Weltfußball und um Real Madrid statt! Diese Woche wird die Ernennung des berühmten und einzigartigen Spezialisten Jose Mourinho zum Cheftrainer des "Königlichen Klubs" erwartet. Spaniens prestigeträchtige und populäre Diario Sport berichtet, dass der portugiesische Trainer mit dem Spitznamen "The Special One" laut den neuesten sensationellen Nachrichten bereits groß angelegte Reformen und Säuberungen beim Madrid-Giganten eingeleitet hat. Er hat beschlossen, sich von genau sechs Starspielern zu trennen, die nicht in seine taktischen Pläne für die neue Saison passen.

Laut Insider-Informationen stehen mehrere Schlüssel- und prominente Mitglieder des Teams auf Mourinhos schwarzer Liste. Es geht um den brasilianischen schnellen Stürmer Rodrigo, das französische Talent Eduardo Camavinga, den jungen Verteidiger Raul Asencio sowie Dani Ceballos, Fran Garcia und Franco Mastantuono. Diese Spieler könnten den Madrid-Kader vollständig verlassen oder vor Schließung des Sommer-Transferfensters an andere Vereine verkauft werden.

Darüber hinaus sind große Veränderungen in der Klubführung zu beobachten. Nach der Wiederwahl des erfahrenen Funktionärs Florentino Perez zum Präsidenten von Real Madrid denkt er ernsthaft über die Stärkung der Defensive nach. Internationalen Medienberichten zufolge werden der Liverpool-Verteidiger Ibrahima Konate und Denzel Dumfries von Inter bald zum Madrid-Klub stoßen. Diese Transfers werden zweifellos das Fundament der erneuerten Mannschaft bilden.

Am aufregendsten ist, dass der erfahrene portugiesische Spezialist Jose Mourinho bereits in Madrid eingetroffen ist, um die offiziellen Vertragsbedingungen mit dem Klub zu unterzeichnen und die Arbeit aufzunehmen. Eine neue und intensive "Mourinho-Ära" wird bald im Santiago Bernabeu beginnen.

Verfolgen Sie diese historischen Veränderungen bei Real Madrid, Jose Mourinhos neue taktische Revolutionen und die neuesten exklusiven Transfernews im Weltfußball immer mit uns auf den Zamin-Seiten!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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