Nur zwei Tage vor der offiziellen Eröffnungsfeier der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die weltweit mit Spannung erwartet wird, ereignete sich ein unerwarteter Vorfall, der für große Aufregung und Debatten sorgte. Das Organisationskomitee des Turniers beschloss, das offizielle Ticketkontingent für Fans der iranischen Nationalmannschaft vollständig zu streichen. Der Iranische Fußballverband gab eine offizielle Erklärung zu dieser unangenehmen und überraschenden Nachricht ab, und der Aufruf wurde auf dem Portal der weltweit größten und renommiertesten Reuters Nachrichtenagentur veröffentlicht.

Internationalen Quellen zufolge befinden sich Tausende iranischer Fußballfans, die ihre Reisen Monate im Voraus sorgfältig geplant und sich auf zuvor bestätigte und bekannt gegebene Vorschriften verlassen hatten, nun in einer schwierigen Lage. Viele Anhänger, die teure Flugtickets gekauft, Hotels gebucht und erhebliche Reisekosten auf sich genommen hatten, um US-amerikanischen Boden zu erreichen, sind nun vollständig von der Möglichkeit ausgeschlossen, die historischen Spiele ihrer geliebten Nationalmannschaft live von den Tribünen aus zu verfolgen.

"Viele iranische Fußballfans hatten alle notwendigen Vorkehrungen getroffen und Pläne geschmiedet, um die Spiele zu besuchen, wobei sie sich auf den zuvor von den Organisatoren bekannt gegebenen transparenten Prozess stützten. Dennoch wurde ausgerechnet am Vorabend des Turnierbeginns eine derart strenge und unverständliche Entscheidung speziell gegen unsere Fans getroffen", erklärten Verantwortliche des Iranischen Fußballverbands und äußerten ihre Unzufriedenheit und ihr Bedauern. Dieser Fall führt in der Fußballwelt zu breiten Diskussionen.

Es ist erwähnenswert, dass die iranische Nationalmannschaft laut Auslosungsergebnissen alle ihre Gruppenspiele der WM 2026 auf US-amerikanischen Rasenplätzen austragen wird. Gemäß dem Turnierplan sollen die asiatischen Vertreter in der Gruppe auf harte Gegner treffen: den europäischen Topklub Belgien, den afrikanischen Vertreter Ägypten und das talentierte ozeanische Team Neuseeland. Nach der Entscheidung der Organisatoren muss die iranische Nationalmannschaft ihre Spiele in den USA ohne direkte moralische Unterstützung durch die Fans bestreiten.

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