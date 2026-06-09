Bayern München macht ernsthaften Schritt in Richtung Marcus Rashford-Transfer

Der versteckte und harte Kampf zwischen den Topklubs auf dem europäischen Transfermarkt tritt in eine neue Phase. Der berühmte und mächtige deutsche Klub Bayern München prüft ernsthaft die Möglichkeit, den talentierten Stürmer Marcus Rashford von Manchester United aus England zu verpflichten. Laut neuesten exklusiven Informationen der angesehenen Sportpublikation Football365 ist das endgültige Schicksal dieses großen Transfers derzeit etwas kompliziert und ungewiss und hängt weitgehend von der Entscheidung des katalanischen Klubs Barcelona ab.

Tatsächlich verbrachte der versierte englische Stürmer die vergangene Saison auf Leihbasis bei den Blaugrana und zeigte auf Spaniens Rasenplätzen solide Leistungen. Gemäß den Vertragsbedingungen hat die Führung von Barcelona die Option, Rashfords Transferrechte für 30 Millionen Euro vollständig zu kaufen. Aufgrund ihrer finanziellen Lage eilen die Katalanen jedoch nicht, dieses Vorkaufsrecht offiziell auszuüben. Stattdessen prüfen sie gründlich verschiedene Optionen, wie eine weitere Leihe für ein Jahr oder eine künstliche Senkung der Ablösesumme.

Das Zögern des katalanischen Riesen und das Ausbleiben einer endgültigen Entscheidung haben die Führung von Manchester United gezwungen, andere Maßnahmen zu ergreifen. Die Red Devils unter der Ägide der Glazers haben bekannt gegeben, dass sie bereit sind, vorteilhafte und offizielle Angebote anderer europäischer Teams für den Spieler anzuhören. Bayern München will diese günstige Situation nutzen. Um die Offensive zu verstärken, ist die deutsche Maschine bereit, die von den Mancunians geforderte Ablösesumme von 30 Millionen Euro ohne Einwände zu zahlen.

Das größte Hindernis für den Münchner Klub bei diesem potenziellen Transfer ist jedoch Marcus Rashfords außergewöhnlich hohe finanzielle Forderung und sein Gehalt. Derzeit verdient der englische Star ein Wochengehalt von 346.000 Euro, was das interne Gehaltsgefüge des deutschen Klubs leicht stören könnte. Dennoch führen die Deutschen Verhandlungen fort, um diesen Transfer im Sommer abzuschließen.

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