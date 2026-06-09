Thierry Henry reagiert auf Anthony Gordons Wechsel zu Barcelona

Arsenal-Legende Thierry Henry lobte Anthony Gordons Bemühungen, Spanisch zu sprechen, nachdem er sich Barcelona angeschlossen hatte, ausdrücklich. Der ehemalige französische Stürmer ist überzeugt, dass der englische Flügelspieler perfekt zum Spielstil des Clubs passt. Henry betonte die Wichtigkeit des Transferabschlusses vor der Weltmeisterschaft und sagte Gordon großen Erfolg in Katalonien voraus. Laut Goal.com Bericht .

Als er über den Fußballer sprach, der für fast 80 Millionen Euro von Newcastle wechselte, sagte Henry, dass seine Geschwindigkeit und die Fähigkeit, Verteidiger im Eins-gegen-Eins zu schlagen, den Angriff der "Blaugrana" verstärken würden. Insbesondere wird erwartet, dass Gordons Vielseitigkeit, überall in der Offensive zu spielen, für Barcelona unter Hansi Flick von großem Nutzen ist.

"Ich denke, Anthony Gordon kann in einer Mannschaft, die schönen Fußball spielt, große Auswirkungen haben. Er ist in der Lage, die gegnerische Abwehr in die Breite zu ziehen, da er sich gut in freie Zonen bewegt und ein Gespür für Tore hat. Er kann links, rechts und zentral spielen, genau wie bei Newcastle. Das ist für ihn ein wahr gewordener Traum", sagte Henry in einem Interview mit Betway.

Neben dem Platz zog Gordon bei seiner Vorstellung alle Blicke auf sich, indem er Spanisch sprach. Henry sieht dies als wichtigen Schritt zur Anpassung an die neue Umgebung und zur Verbindung mit den Fans. "Wenn man an einem neuen Ort ankommt, muss man das tun — man muss sich anpassen. Es zeigt, dass er verstanden hat, wo er hingekommen ist. Als ich seine Bemühungen sah, dachte ich: 'Gut gemacht, mein Freund'", fügte die Fußballlegende hinzu.