Der verborgene und heftige Kampf zwischen den Topklubs auf dem europäischen Transfermarkt tritt in eine neue Phase. Real Madrid, einer der mächtigsten Klubs im spanischen und weltweiten Fußball, prüft ernsthaft die Möglichkeit, Nico Schlotterbeck, einen talentierten und schnellen Abwehrspieler von Borussia Dortmund und der deutschen Nationalmannschaft, zu verpflichten. Die berühmte und einflussreiche deutsche Bild -Zeitung berichtet in ihren neuesten exklusiven Informationen, dass die Madrider beabsichtigen, ihre Defensive speziell mit diesem talentierten Fußballer zu verstärken.

Die Quelle betont besonders, dass der einzigartige Spielstil des 26-jährigen deutschen Verteidigers dem erfahrenen Spezialisten Jose Mourinho, der voraussichtlich bald die Leitung des 'Königlichen Klubs' übernehmen wird, sehr gut gefällt. Der portugiesische 'Special One' plant, die Defensive beim Madrider Giganten grundlegend zu erneuern und zu reformieren, und hat von der Führung verlangt, Schlotterbeck zu verpflichten. Der Klub aus Madrid hat bereits direkte Gespräche und Verhandlungen mit dem talentierten Fußballer aufgenommen und beabsichtigt, den Vertretern von Dortmund bald ein offizielles Transferangebot zu unterbreiten. Laut Insidern hat Nico gegenüber seinem engen Umfeld nicht verhehlt, dass er seine Karriere sehr gerne im Trikot von Real Madrid fortsetzen möchte.

Es wird berichtet, dass der aktuelle Arbeitsvertrag des vielversprechenden Fußballers mit Borussia Dortmund bestimmte Klauseln enthält, die mit seiner Teilnahme an der Weltmeisterschaft und seinen Leistungsresultaten zusammenhängen. Wenn diese Bedingungen erfüllt werden, könnte der Transferwert weiter steigen. Derzeit wird Schlotterbecks Netto-Transfergebühr ohne zusätzliche Boni auf etwa 50 bis 60 Millionen Euro geschätzt. Der Madrider Gigant ist bereit, diesen Betrag zu zahlen.

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