City kurz vor Vertragsverlängerung mit Josko Gvardiol

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City kurz vor Vertragsverlängerung mit Josko Gvardiol

Der Kampf um talentierte Fußballer unter den europäischen Topklubs hört im Transfermarkt nie auf. Derzeit arbeitet die Führung von Manchester City, dem amtierenden Meister Englands, intensiv daran, den Vertrag eines der zuverlässigsten Pfeiler der Mannschaft, des talentierten kroatischen Abwehrspielers Josko Gvardiol, zu verlängern. Dies gab der renommierte Journalist Ben Jacobs, der für seine Insider-Informationen in der internationalen Sportwelt bekannt ist, auf seinen offiziellen Social-Media-Seiten bekannt.

Die absoluten Giganten der deutschen Bundesliga, der FC Bayern München, und die prestigeträchtigen Vertreter der spanischen La Liga, der FC Barcelona, möchten diesen flinken Abwehrspieler unbedingt in ihren Reihen sehen. Es gibt Berichte, dass diese beiden europäischen Topklubs ernsthafte Transferangebote für den Star der kroatischen Nationalmannschaft vorbereiten. Dennoch haben die Führung von Manchester City und Cheftrainer Enzo Maresca es zu ihrem primären strategischen Ziel gemacht, den talentierten Fußballer unter allen Umständen in Manchester zu halten. Es wird berichtet, dass die aktuellen offiziellen Verhandlungen zwischen dem Klub und den Agenten des Spielers in einer sehr positiven, aufrichtigen und konstruktiven Atmosphäre verlaufen.

Es ist erwähnenswert, dass Josko Gvardiol im Sommer 2023 mit großem Aufsehen vom deutschen Klub RB Leipzig zu den Citizens wechselte. Er passte sich schnell dem englischen Fußball an und sicherte sich einen festen Platz in der Startelf. Derzeit läuft sein bestehender Vertrag mit dem englischen Giganten bis zum Sommer 2028. Laut Analysen des prestigeträchtigen und international anerkannten Transfermarkt -Portals wird der aktuelle Marktwert des kroatischen Abwehrspielers auf etwa 70 Millionen Euro geschätzt. Die Führung von City möchte durch einen neuen Vertrag diese Ablösesumme auf einem noch höheren Niveau absichern und gleichzeitig sein Gehalt erhöhen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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