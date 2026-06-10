Benfica bestätigt Mourinhos Abgang: Silva ist neuer Trainer

Benfica Lissabon hat den Beginn einer neuen Ära im "Estadio da Luz" bekannt gegeben. Der Verein hat offiziell eine Einigung mit Marco Silva für den Posten des Cheftrainers bestätigt. Der ehemalige Fulham-Trainer kommt nach Lissabon, um die durch Jose Mourinhos Rückkehr zu Real Madrid entstandene Vakanz zu füllen. Dies berichtet Goal.com .

Marco Silva kehrt nach fünf erfolgreichen Jahren in der englischen Premier League in seine Heimat zurück. Die Lissaboner Giganten gaben bekannt, dass sie mit dem 48-jährigen Taktiker einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2027/28 unterzeichnen werden, mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Silva erwarb sich in England durch seine Arbeit bei Teams wie Hull City, Watford und Everton einen großen Ruf.

Die Ernennung von Silva fällt mit dem unerwarteten Abgang von Jose Mourinho zusammen. Real Madrid stimmte zu, eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro an Benfica zu zahlen, um sich die Dienste von "The Special One" zu sichern. Mourinho hatte das Team im September übernommen und es mit einer ungeschlagenen Serie schnell an die Tabellenspitze geführt.

Real-Madrid-Präsident Florentino Perez entschied sich, Mourinho ins Santiago Bernabeu zurückzuholen, um den früheren Glanz des Vereins wiederherzustellen. Während seiner Zeit in Madrid von 2010 bis 2013 beendete Jose Mourinho die Vorherrschaft des FC Barcelona und gewann La Liga, die Copa del Rey und den Supercopa.

Unterdessen gab Real Madrid auch die Trennung vom bisherigen Trainer Alvaro Arbeloa bekannt. Die Vereinsführung dankte Arbeloa für seine Loyalität und Professionalität. Nun beginnt in Madrid eine neue Ära Mourinho, während Benfica unter Marco Silva neue Ziele anstrebt.