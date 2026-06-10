Grund für den Ausschluss von Jaloliddin Masharipov aus der Nationalmannschaft bekannt

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Grund für den Ausschluss von Jaloliddin Masharipov aus der Nationalmannschaft bekannt

Unerwartete Nachrichten aus dem Lager der usbekischen Nationalmannschaft kurz vor Beginn der historischen Weltmeisterschaft haben alle Fußballfans beunruhigt. Der Grund, warum unser langjähriger Anführer und Kapitän Jaloliddin Masharipov überraschend nicht im endgültigen Kader für das Turnier stand, wurde nun bekannt. Es stellte sich heraus, dass unser talentierter Mittelfeldspieler aufgrund starker Rückenschmerzen und medizinischer Probleme während des Trainingslagers in den USA weder an den letzten Trainingseinheiten noch an den Freundschaftsspielen gegen Kanada und die Niederlande teilnehmen konnte.

Den medizinischen Berichten zufolge litt unser Spieler in den letzten Wochen unter chronischen Beschwerden und Schmerzen im unteren Rückenbereich. Die damals von den Mannschaftsärzten verordneten Medikamente und physiotherapeutischen Behandlungen zeigten Wirkung, verbesserten den Zustand unseres Starspielers deutlich und brachten ihn kurz vor die Rückkehr ins Team.

Leider flammten die schmerzhaften Symptome jedoch während der intensiven und körperlich anstrengenden Trainingseinheiten in den USA erneut auf und bereiteten Jaloliddin ernsthafte Probleme. Um die Situation zu klären, wurde in einer hochmodernen Klinik in den USA ein MRT durchgeführt, dessen Ergebnisse für die Fans unerfreulich waren. Die medizinische Analyse ergab, dass eine alte Sportverletzung – ein Bandscheibenvorfall – wieder aufgetreten war. Aufgrund dieser schwerwiegenden Diagnose musste er das historische Turnier verpassen.

Derzeit arbeitet das erfahrene medizinische Personal der Nationalmannschaft rund um die Uhr daran, dass Jaloliddin Masharipov schnell genesen und auf das Spielfeld zurückkehren kann. Unser Spieler steht unter besonderer medizinischer Beobachtung. Es wurde mitgeteilt, dass weitere offizielle Informationen veröffentlicht werden, sobald die Ärzte die endgültigen medizinischen Berichte und Behandlungspläne erstellt haben. Im Namen aller Fußballfans unseres Landes wünschen wir Jaloliddin Masharipov eine baldige Genesung und freuen uns darauf, ihn bald wieder mit seinem schönen Spiel auf dem Platz zu sehen!

Verfolgen Sie den Genesungsprozess von Jaloliddin Masharipov, die neuesten Trainingseinheiten unserer Nationalmannschaft in Atlanta und alle exklusiven Nachrichten zur Weltmeisterschaft bei uns auf den Zamin-Seiten!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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