Borussia Dortmund bereit, sich von zwei Stars zu trennen

·1·Sport
Borussia Dortmund bereit, sich von zwei Stars zu trennen

Borussia Dortmund hat eine unerwartete Entscheidung bezüglich der Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer und Ramy Bensebaini getroffen. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, plant der Verein nicht, die Verträge der Spieler, die 2027 auslaufen, zu verlängern. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Berichten zufolge ist das Dortmunder Team bereit, beide Spieler nach Vertragsende ablösefrei ziehen zu lassen. Derzeit hat die Führung keine Absicht, die Verträge vorzeitig zu verlängern oder sie im aktuellen Transferfenster zu verkaufen. Sabitzer und Bensebaini selbst planen nicht, den Verein in diesem Sommer zu verlassen.

Laut dem Portal Transfermarkt ist der Marktwert der Spieler nicht allzu hoch, was bedeutet, dass ein ablösefreier Abgang für Borussia Dortmund keinen großen finanziellen Schaden bedeuten würde. Obwohl sie nicht als Stammspieler gelten, werden sie als wichtige Assets für die Kaderrotation angesehen.

In der vergangenen Saison absolvierte Bensebaini 32 Spiele für die Dortmunder, während Sabitzer in 34 Partien zum Einsatz kam. Der Verein bleibt seiner strikten Politik treu und versucht, Vertragsfragen bei Spielern mit ungewisser Zukunft frühzeitig zu klären.

Zur Erinnerung: Marcel Sabitzer wurde 2023 für 19 Millionen Euro vom FC Bayern München verpflichtet. Ramy Bensebaini kam nach Ablauf seines Vertrages bei Borussia Mönchengladbach ablösefrei zum Team.

Borussia DortmundMarcel SabitzerRamy BensebainiTransfersFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Emi Martinez erzielt Einigung mit JuventusEmi Martinez erzielt Einigung mit JuventusHeute, 10:17Norwegische Nationalmannschaft bringt 300 Kilogramm Fisch zur WeltmeisterschaftNorwegische Nationalmannschaft bringt 300 Kilogramm Fisch zur WeltmeisterschaftHeute, 10:16Morgan Rogers über das Interesse von Arsenal und den Konkurrenzkampf mit Jude BellinghamMorgan Rogers über das Interesse von Arsenal und den Konkurrenzkampf mit Jude BellinghamHeute, 10:15Ibrahim Maza verspricht, Messi bei der Weltmeisterschaft zu besiegenIbrahim Maza verspricht, Messi bei der Weltmeisterschaft zu besiegenHeute, 10:10Großer Umbruch bei Manchester City nach dem Abschied von GuardiolaGroßer Umbruch bei Manchester City nach dem Abschied von GuardiolaHeute, 09:46Real Madrid bot angeblich 150 Millionen Euro für Michael OliseReal Madrid bot angeblich 150 Millionen Euro für Michael OliseHeute, 09:37
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan