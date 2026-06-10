Borussia Dortmund bereit, sich von zwei Stars zu trennen

Borussia Dortmund hat eine unerwartete Entscheidung bezüglich der Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer und Ramy Bensebaini getroffen. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, plant der Verein nicht, die Verträge der Spieler, die 2027 auslaufen, zu verlängern. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Berichten zufolge ist das Dortmunder Team bereit, beide Spieler nach Vertragsende ablösefrei ziehen zu lassen. Derzeit hat die Führung keine Absicht, die Verträge vorzeitig zu verlängern oder sie im aktuellen Transferfenster zu verkaufen. Sabitzer und Bensebaini selbst planen nicht, den Verein in diesem Sommer zu verlassen.

Laut dem Portal Transfermarkt ist der Marktwert der Spieler nicht allzu hoch, was bedeutet, dass ein ablösefreier Abgang für Borussia Dortmund keinen großen finanziellen Schaden bedeuten würde. Obwohl sie nicht als Stammspieler gelten, werden sie als wichtige Assets für die Kaderrotation angesehen.

In der vergangenen Saison absolvierte Bensebaini 32 Spiele für die Dortmunder, während Sabitzer in 34 Partien zum Einsatz kam. Der Verein bleibt seiner strikten Politik treu und versucht, Vertragsfragen bei Spielern mit ungewisser Zukunft frühzeitig zu klären.

Zur Erinnerung: Marcel Sabitzer wurde 2023 für 19 Millionen Euro vom FC Bayern München verpflichtet. Ramy Bensebaini kam nach Ablauf seines Vertrages bei Borussia Mönchengladbach ablösefrei zum Team.