Jamie Carragher: Jude Bellingham könnte bei der WM 2026 auf der Bank sitzen

Der ehemalige englische Nationalspieler Jamie Carragher hat eine überraschende Prognose abgegeben. Er glaubt, dass Real-Madrid-Star Jude Bellingham seinen Stammplatz bei der kommenden Weltmeisterschaft an Aston-Villa-Stürmer Morgan Rogers verlieren könnte. Carragher betonte, dass eine solche Entscheidung während des Turniers für großes Aufsehen sorgen würde. Dies berichtet Goal.com .

Im Podcast „Stick to Football“ von The Overlap erklärte Carragher, dass Thomas Tuchel derzeit Rogers für die Zehner-Position bevorzugt. Der Experte ist der Meinung, dass Bellinghams Verletzungen und sein körperlicher Zustand seine Chancen gemindert haben. Rogers hingegen hat alle Qualifikationsspiele bestritten und sich das Vertrauen des Trainers erarbeitet.

„Ich glaube nicht, dass Jude Bellingham im ersten Spiel in der Startelf stehen wird. Er hatte aufgrund von Verletzungen keine gute Saison. Die Beziehung zwischen Thomas Tuchel und Bellingham wird den ganzen Sommer über im Fokus der Medien stehen. Wenn er nicht in der Startelf steht, wird das ein echter Medienzirkus“, sagt Carragher.

Unterdessen sind auch unter anderen Experten Diskussionen entbrannt. Während Micah Richards betonte, dass ein Superstar wie Bellingham unter allen Umständen spielen müsse, äußerte Gary Neville Bedenken, dass der Trainer Talente wie Phil Foden und Cole Palmer außen vor lässt.

Carragher vermutet, dass Rogers das Turnier in der Startelf beginnen wird, aber bis zum dritten Gruppenspiel könnte Bellingham aufgrund seiner Erfahrung und Klasse seinen Platz zurückerobern. Es wird erwartet, dass Thomas Tuchels endgültige Entscheidung das Schicksal der englischen Nationalmannschaft bei der WM bestimmen wird.