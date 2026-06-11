Spanien will bei der Rückkehr von Lamine Yamal kein Risiko eingehen

Die spanische Nationalmannschaft geht geduldig mit der körperlichen Verfassung von Lamine Yamal um. Aitor Karanka, technischer Direktor des Königlich Spanischen Fußballverbandes (RFEF), erklärte, dass man die Rückkehr des Barcelona-Stars nicht überstürzen werde. Kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft hatte die Verletzung des Teenagers bei den Fans für Sorge gesorgt. Dies berichtet Goal.com .

Die Beziehungen zwischen dem Verband und dem FC Barcelona waren während der Länderspielpausen oft angespannt, doch Karanka betonte, dass es diesmal keine Missverständnisse gebe. Ihm zufolge stehen beide Seiten bezüglich des Rehabilitationsprozesses von Yamal in ständigem Kontakt. Zur Erinnerung: Der Spieler hatte sich Ende April bei einem La-Liga-Spiel gegen Celta eine Verletzung am linken Bein zugezogen.

"Wir werden prüfen, wann der beste Zeitpunkt für seine Rückkehr ist. Unser Verhältnis zu Barcelonas Sportdirektor Deco und Bojan Krkic ist ausgezeichnet. Transparenz ist das Wichtigste. Wir beobachten die Situation gemeinsam mit dem medizinischen Dienst des Vereins", sagte Karanka auf einer Pressekonferenz.

Die spanische Nationalmannschaft bestreitet ihre Gruppenspiele bei der Weltmeisterschaft gegen Kap Verde, Uruguay und Saudi-Arabien. Obwohl Gerüchte kursieren, dass Yamal bis zum dritten Gruppenspiel fit sein könnte, weigert sich der Trainerstab, einen genauen Termin festzulegen. Das Hauptaugenmerk liegt auf der langfristigen Gesundheit des Spielers.

Neben Lamine Yamal steht auch die körperliche Verfassung von Nico Williams und Victor Munoz im Kader von Luis de la Fuente unter ärztlicher Beobachtung. Karanka betonte, dass der Cheftrainer die endgültige Entscheidung auf Basis der ärztlichen Einschätzung treffen werde. Spanien geht bei der Kaderplanung vorsichtig vor, um die Serie erfolgloser Turniere seit dem Sieg 2010 zu beenden.