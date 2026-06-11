Chelsea trennt sich von Michael Olises Bruder

Während Michael Olise beim FC Bayern und in der französischen Nationalmannschaft weiterhin glänzt, muss sich sein Bruder Richard Olise einen neuen Verein suchen. Chelsea bestätigte offiziell den Abgang des 20-jährigen Verteidigers im Rahmen struktureller Veränderungen in der Akademie. Damit endet seine 11-jährige Zeit an der Stamford Bridge, berichtet Goal.com berichtet .

Der West-Londoner Klub gab seine Liste der Spieler bekannt, die für die kommende Saison gehalten oder freigestellt werden. Richard Olise war einer von vier Akademie-Absolventen, die den Verein verlassen. Er kam im Alter von neun Jahren in die berühmte Cobham-Akademie und durchlief die Jugendmannschaften mit großen Hoffnungen.

Obwohl der Verteidiger während seiner zehnjährigen Laufbahn großes Potenzial zeigte, gelang ihm der Sprung in die erste Mannschaft nicht. Während sein Bruder bei Crystal Palace und dem FC Bayern zum europäischen Star aufsteigt, blieb Richards Weg bei Chelsea unter wechselnden Trainern begrenzt.

Am nächsten kam Richard Olise der ersten Mannschaft, als er in der Saison 2024/25 für ein Spiel in der Conference League auf der Bank saß. Er kam jedoch nicht zum Einsatz und verließ den Verein, ohne eine einzige offizielle Minute gespielt zu haben. Neben ihm verließen auch Talente wie Brodi Hughes, Sam Rak-Sakyi und Jimi Tauriainen den Verein.

Der ehemalige Chelsea-Spieler ist nun ablösefrei und sucht einen neuen Verein. Nach 11 Jahren in einem Elite-Umfeld verfügt Olise über das technische Fundament, um sein Profidebüt zu geben und den erfolgreichen Weg seines Bruders zu wiederholen.