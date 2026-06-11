Warum Kyle Walker glaubt, dass Jude Bellingham in der Startelf stehen sollte

Der ehemalige englische Verteidiger Kyle Walker hat sich zur Debatte um den Platz von Jude Bellingham im Team von Thomas Tuchel geäußert. Zuletzt wurden Forderungen laut, den Star von Real Madrid aufgrund der beeindruckenden Leistungen von Aston Villa-Mittelfeldspieler Morgan Rogers auf die Bank zu setzen. Walker ist jedoch der Meinung, dass Bellinghams einzigartiger Einfluss auf dem Platz für die Nationalmannschaft nach wie vor ein unersetzlicher Faktor ist. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die englische Nationalmannschaft gewann ihr letztes Vorbereitungsspiel vor der Weltmeisterschaft mit 3:0 gegen Costa Rica. In dieser Partie agierte Bellingham auf der Zehnerposition und war maßgeblich an der Entstehung des Elfmeters beteiligt, den Anthony Gordon herausholte. Dennoch verschärft sich der Konkurrenzkampf in Tuchels Kader: Morgan Rogers drängt in die Startelf, während Marcus Rashford auf dem linken Flügel einen harten Kampf mit Gordon führt.

Der ehemalige Verteidiger von Manchester City analysierte die taktische Situation in seiner Kolumne für The Sun. „Thomas Tuchel steht vor schwierigen Entscheidungen auf Schlüsselpositionen. Das Dilemma zwischen Jude Bellingham oder Morgan Rogers sowie der Konkurrenzkampf zwischen Gordon und Rashford auf dem linken Flügel. Für mich hat Jude im Moment die Nase vorn, aber das schmälert Morgans Können nicht. Ich war mit ihm bei Manchester City, er ist ein sehr hart arbeitender Junge“, schrieb Walker.

Walker betonte, dass Bellinghams Präsenz auf dem Platz die gegnerischen Verteidiger in ständiger Unruhe versetzt. Dass Morgan Rogers in so kurzer Zeit ein solches Niveau erreicht hat und mit einem Star von Real Madrid konkurriert, zeugt von seinem großen Potenzial. Rogers hat sich zuvor bei Middlesbrough und Aston Villa bewiesen und ist bereits Europameister geworden.

England trifft in der Gruppe L der Weltmeisterschaft auf Ghana, Panama und Kroatien. In Erinnerung an die Halbfinalniederlage 2018 betonte Walker, dass man Kroatien niemals unterschätzen dürfe: „Man darf nicht vergessen, dass Kroatien 2022 Brasilien aus dem Turnier geworfen hat. Sie haben einen erfolgreichen Generationswechsel vollzogen und sind für Überraschungen gut.“