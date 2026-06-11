Arsenal-Legende David Seaman hat eine scharfe Bewertung der jüngsten Leistungen von Manchester United abgegeben und betont, dass es für Bruno Fernandes einfach sei, in einer "schlechten" Mannschaft herauszustechen. Der ehemalige englische Torhüter ist der Meinung, dass die Auszeichnung zum Spieler des Jahres an Stars des Meisters Arsenal und nicht an den Kapitän von Manchester United hätte gehen sollen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Trotz der Schwierigkeiten von Manchester United während eines Großteils der Saison 2025-26 brach Bruno Fernandes mit 21 Vorlagen den Rekord der Premier League. Sein konstantes Spiel spielte eine entscheidende Rolle dabei, dass das Team unter Michael Carrick auf den dritten Tabellenplatz kletterte und sich einen Platz in der Champions League sicherte. Infolgedessen wurde der portugiesische Mittelfeldspieler zum Spieler des Jahres und zum Spielmacher der Saison ernannt.

Seaman bewertete diese Leistungen jedoch nicht hoch. "Bruno hat gut gespielt, aber Manchester United hat zu Saisonbeginn überhaupt kein Niveau gezeigt. Es ist leicht, herauszustechen, wenn die Mitspieler schlecht spielen. Spieler wie David Raya, Declan Rice und Gabriel haben den Titel gewonnen, während die ganze Mannschaft auf exzellentem Niveau agierte. Ich denke, der Spieler des Jahres sollte aus der Siegermannschaft gewählt werden", sagte Seaman.

Der ehemalige Torhüter lobte besonders die aktuelle Generation im Emirates Stadium, insbesondere David Raya. Laut Seaman, obwohl Torhüter bei individuellen Auszeichnungen oft übergangen werden, hat der Spanier mit seinen wichtigen Paraden bewiesen, dass er es verdient hat. Er bewertete die Chancen des Torhüters im Wettbewerb zwischen Declan Rice und David Raya hoch ein.

Nach einer mit Rekorden beendeten nationalen Meisterschaft richtet Bruno Fernandes nun seine Aufmerksamkeit auf die Teilnahme Portugals an der Weltmeisterschaft. Die Portugiesen treffen in der Gruppenphase auf Curacao, Usbekistan und Kolumbien.