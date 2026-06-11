James Rodriguez glaubt an Luis Diaz' Chancen auf den Ballon d'Or

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James Rodriguez glaubt an Luis Diaz' Chancen auf den Ballon d'Or

Kolumbiens Kapitän James Rodriguez hält seinen Teamkollegen Luis Diaz nach dessen herausragenden Leistungen in dieser Saison für einen würdigen Kandidaten für den Ballon d'Or. Der erfahrene Mittelfeldspieler betonte, dass ein weitgehendes Vorrücken der Nationalmannschaft bei dem globalen Turnier den Weltklasse-Status des Flügelspielers weiter festigen würde. Dies berichtet Goal.com .

Luis Diaz hatte eine erfolgreiche Saison mit Bayern und gewann sowohl die Bundesliga als auch den DFB-Pokal. Der 29-jährige Flügelspieler erzielte beeindruckende 26 Tore und 23 Vorlagen in allen Wettbewerben. Nur Michael Olise konnte mehr Vorlagen für das Team verbuchen.

James Rodriguez lobte das Potenzial seines Landsmanns und sagte: „Luis Diaz und der Ballon d'Or? Warum nicht? Für mich gehört er bereits jetzt zu den fünf besten Spielern der Welt. Wenn wir das Finale erreichen, könnte er diese Auszeichnung gewinnen.“

Sollte Luis Diaz diese prestigeträchtige Auszeichnung gewinnen, wäre er der erste kolumbianische Sieger in der Geschichte. Zuvor belegte Radamel Falcao 2012 den fünften Platz und James Rodriguez selbst wurde 2014 Achter. Zur Erinnerung: Die Ballon d'Or-Zeremonie 2026 wurde von Paris nach London verlegt und findet am 26. Oktober statt.

Die kolumbianische Nationalmannschaft schließt derzeit ihre letzten taktischen Vorbereitungen ab. Die Schützlinge von Nestor Lorenzo treffen in der Gruppenphase auf Usbekistan, die DR Kongo und Portugal. Die Südamerikaner beginnen ihre Kampagne am 18. Juni gegen Usbekistan.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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