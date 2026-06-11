Real Madrid gibt offizielles Angebot für Bernardo Silva ab

Real Madrid hat im Rennen um Bernardo Silva, der Manchester City verlassen wird, die Führung übernommen und Barcelona sowie Atletico Madrid überholt. Berichten zufolge haben die Madrilenen dem portugiesischen Star ein offizielles Vertragsangebot unterbreitet. Als treibende Kraft hinter diesem Transfer gilt Jose Mourinho, dessen Rückkehr als Cheftrainer ins Santiago Bernabeu erwartet wird. Dies berichtet Goal.com .

Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano hat Real Madrid die Verhandlungen beschleunigt, um den 31-jährigen Mittelfeldspieler ablösefrei zu verpflichten. Mourinho sieht seinen Landsmann als zentralen Bestandteil seines Umbauprojekts. Dies hat die Pläne des FC Barcelona, der seit langem behauptet, eine Einigung mit dem Spieler erzielt zu haben, ernsthaft gefährdet.

Zuvor hieß es, Bernardo Silva habe einem Gehaltsverzicht zugestimmt, um ins Camp Nou zu wechseln, und eine mündliche Einigung mit dem katalanischen Klub erzielt. Doch der Faktor Florentino Perez und Jose Mourinho hat die Situation grundlegend verändert. Nun arbeitet Spielerberater Jorge Mendes daran, das für seinen Klienten am besten geeignete Projekt auszuwählen.

Bernardo Silva wurde während seiner neunjährigen Zeit bei Manchester City zur echten Legende. Unter Pep Guardiola gewann er sechsmal die englische Premier League und die Champions League und sicherte sich insgesamt 20 große Trophäen. Der Spieler selbst betonte, dass er noch keine endgültige Entscheidung über seine Zukunft getroffen habe und für einen Verein spielen wolle, der ihn schätzt.