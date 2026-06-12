Mexiko besiegt Südafrika im Eröffnungsspiel der WM 2026

Das größte und prestigeträchtigste Sportereignis, auf das Millionen von Fußballfans weltweit gewartet haben, wurde offiziell mit der Weltmeisterschaft 2026 eröffnet, die in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet! Das Auftaktspiel dieses großartigen Turniers bot den Fans auf den Rängen echte Intensität, Tore und unerwartete Dramatik. Im Eröffnungsspiel der Gruppe A traf einer der Gastgeber, die talentierte mexikanische Nationalmannschaft, auf die energiegeladene Auswahl aus Südafrika und sicherte sich einen souveränen Sieg.

In einer Partie, die in extrem hohem Tempo begann, traf der talentierte mexikanische Stürmer Julián Quiñones bereits in der 9. Minute ins gegnerische Tor, brachte das Stadion zum Beben und ging als Torschütze des ersten offiziellen Treffers dieser WM in die Geschichte ein. Während die erste Halbzeit unter der Kontrolle der Gastgeber stand, ließ der Offensivdrang auch nach der Pause nicht nach. In der 67. Minute überwand der erfahrene Stürmer Raúl Jiménez den südafrikanischen Torhüter zum zweiten Mal, erhöhte den Vorsprung und besiegelte den Endstand von 2:0.

Ein „Regen“ an Roten Karten und intensiver Kampf

Das Spiel war nicht nur reich an Toren, sondern auch an kompromisslosen Zweikämpfen und strengen Entscheidungen des Schiedsrichters. Die südafrikanischen Spieler waren gezwungen, Fouls zu begehen, um die Angriffe des Gegners zu stoppen. Infolgedessen wurde der Südafrikaner Sithole in der 49. Minute nach seiner zweiten Gelben Karte vom Platz gestellt. Gegen Ende des Spiels, in der 84. Minute, erhielt auch der eingewechselte Zwane eine direkte Rote Karte, was dazu führte, dass seine Mannschaft das Spiel nur noch zu neunt beendete.

In der Nachspielzeit (90.+2) wurde jedoch auch der mexikanische Verteidiger Montes wegen eines Fouls vom Platz gestellt, sodass beide Teams das Spiel in Unterzahl beendeten. Dennoch sicherten sich die Gastgeber vor heimischem Publikum die ersten wichtigen 3 Punkte und machten einen ersten großen Schritt in Richtung K.o.-Runde.

WM 2026. Gruppe A. Details zum 1. Spieltag:

Mexiko — Südafrika — 2:0

Tore: Julián Quiñones (9.), Raúl Jiménez (67.).

Aufstellung Mexiko: Rangel, Reyes, Montes, Vásquez, Gallardo, Fidalgo (Mora, 66.), Lira (Álvarez, 76.), Gutiérrez (Chávez, 66.), Alvarado, Quiñones (Vega, 79.), Jiménez (González, 76.).

Aufstellung Südafrika: Williams, Okon, Mudau, Sibisi, Mbokazi, Mokwana, Sithole, Adams (Zwane, 61.), Modiba (Appollis, 77.), Foster (Mbatha, 56.), Rayners (Makgopa, 77.).

Gelbe Karten: Gutiérrez (23.) — Mokwana (17.), Sibisi (74.).

Rote Karten: Montes (90.+2) — Sithole (49.), Zwane (84.).

Verfolgen Sie die weiteren spannenden Spiele der Weltmeisterschaft, das historische Debüt unserer Nationalmannschaft und exklusive Nachrichten von jenseits des Ozeans gemeinsam mit uns auf Zamin!