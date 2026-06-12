Weltmeisterschaft: 1. Spieltag der Gruppe A abgeschlossen

Der Planet hat den offiziellen Start der Weltmeisterschaft 2026 erlebt, das größte Fußballfest, auf das Millionen gewartet haben! Der erste Tag dieses großartigen Turniers auf nordamerikanischem Boden bot den Fans intensive Action, historische Rekorde und unvergessliche Momente. Im Eröffnungsspiel besiegte Mitgastgeber Mexiko vor heimischem Publikum Südafrika mit einer souveränen Leistung.

Das historische Duell im legendären Estadio Azteca in Mexiko-Stadt begann mit stürmischen Angriffen der Gastgeber. Bereits in der 9. Minute schrieb der talentierte Stürmer Julián Quiñones als Torschütze des ersten WM-Treffers Geschichte. Die Mexikaner kontrollierten das Spiel und legten in der zweiten Halbzeit nach. Der erfahrene Raul Jiménez traf zum 2:0-Endstand und sicherte seinem Team drei wichtige Punkte.

Estadio Azteca stellt neuen Rekord in der Fußballgeschichte auf

Erfreulicherweise stellte das legendäre Estadio Azteca mit diesem Spiel einen einzigartigen Rekord in der Fußballgeschichte auf. Es ist das erste Stadion weltweit, das Spiele bei drei verschiedenen Weltmeisterschafts-Endrunden der Männer ausgetragen hat. Die Arena war bereits Schauplatz der WM 1970 mit Pelé und 1986 mit Diego Maradona.

Am ersten Turniertag erlebten die Fans ein weiteres dramatisches Spiel. Im modernen Estadio Akron in Guadalajara traf Südkorea auf die Tschechische Republik. In einer hart umkämpften Partie gewannen die Asiaten mit 2:1 nach Rückstand.

Die Europäer gingen zunächst durch ein Kopfballtor von Ladislav Krejčí nach Flanke von Vladimír Coufal in Führung. Doch die „Asiatischen Tiger“ ließen sich nicht beirren. Hwang In-beom glich aus, und in der 80. Minute erzielte Oh Hyeon-gyu den Siegtreffer, der das Stadion zum Beben brachte.

Nach dem ersten Spieltag führen Mexiko und Südkorea ihre Gruppen an. Der WM-Auftakt bot den von Millionen Fans ersehnten offensiven und mitreißenden Fußball!

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