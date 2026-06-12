Während die spannenden Spiele der Weltmeisterschaft in Übersee weitergehen, hat sich der Transfermarkt zwischen den Giganten der englischen Premier League (EPL) in einen echten Unterwasservulkan verwandelt. Besonders nach dem ablösefreien Wechsel von Bernardo Silva zu Real Madrid hat Manchester City, auf der Suche nach einer Verstärkung für das Mittelfeld, einen sensationellen und historischen Vorstoß auf dem Transfermarkt unternommen. Die Führung der 'Cityzens' hat ein zweites offizielles Angebot für das talentierte Mittelfeldtalent Elliot Anderson von Nottingham Forest abgegeben, wurde jedoch unerwartet erneut abgewiesen.

Weltbekannt und einflussreich BBC Sport Laut einem exklusiven Bericht der Publikation belief sich das zweite finanzielle Angebot der Mancunians auf 106 Millionen PfundBemerkenswert ist, dass diese Gesamtsumme inklusive verschiedener leistungsbezogener Boni und Zusatzklauseln eine astronomische Höhe von 122 Millionen Pfunderreichen könnte. Die 'Tricky Trees' (Nottingham Forest) wollen ihren Leistungsträger jedoch auch für eine so hohe Summe nicht so einfach ziehen lassen.

Englisches Talent kurz vor einem historischen Rekord

Sollten sich beide Parteien auf dem Transfermarkt einigen, würde sich der erst 23-jährige vielseitige Mittelfeldspieler als teuerster und rekordverdächtigster englischer Fußballer in die Geschichtsbücher eintragen. Bisher hält Declan Rice, der im Sommer 2023 für 105 Millionen Pfund von West Ham zu Arsenal wechselte, diesen Rekord. Enzo Maresca ist fest entschlossen, diesen Rekord zu brechen.

Elliot Anderson erlernte das Fußball-Einmaleins in der legendären Akademie von Newcastle United und ist ein Eigengewächs des Vereins. Er wechselte 2024 für nur 15 Millionen Pfund zu Nottingham Forest. Es ist bewundernswert, dass sein Marktwert in so kurzer Zeit um ein Vielfaches gestiegen ist.

Der talentierte Spieler erzielte während der harten Saison in der EPL vier schöne Tore und kam in 38 Spielen (in allen Wettbewerben) zum Einsatz. Insgesamt absolvierte er 92 Spiele im Trikot von Nottingham, erzielte sechs Tore und leistete einen riesigen Beitrag zum Klassenerhalt seines Teams in der Premier League.

Zuverlässigen Quellen zufolge will Manchester City nach dieser Absage nicht aufgeben. Es wird erwartet, dass die intensiven Verhandlungen zwischen den Vereinen auch während der laufenden Weltmeisterschaft in Übersee konsequent fortgesetzt werden. Es wäre nicht überraschend, wenn wir bald einen neuen Rekord erleben würden.

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