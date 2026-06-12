Marcos Senesi für verletzten Balerdi in den argentinischen Kader berufen

Der Verteidiger Marcos Senesi, der voraussichtlich zu Tottenham wechseln wird, wurde in den endgültigen Kader Argentiniens für die Weltmeisterschaft berufen und ersetzt den verletzten Leonardo Balerdi. Der vielseitige Innenverteidiger ist ins Trainingslager in die USA gereist, um sich Lionel Messi und seinen Teamkollegen anzuschließen. Dies berichtet Goal.com .

Aufgrund einer schweren Muskelverletzung am rechten Bein, die er sich im Training zugezogen hatte, musste Cheftrainer Lionel Scaloni seine Turnierpläne kurzfristig ändern. Nach der Analyse taktischer Optionen nach dem Freundschaftsspiel gegen Island entschied sich der Trainer für Senesi. Der Spieler ist derzeit auf dem Weg ins Trainingslager nach Kansas City.

Der Pressedienst der argentinischen Nationalmannschaft gab eine offizielle Erklärung zu Balerdis Zustand ab: „Verteidiger Leonardo Balerdi hat sich eine Verletzung am Soleusmuskel des rechten Beins zugezogen und wird nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen können.“ Lionel Scaloni betonte, dass er nach dem Testspiel die Schwachstellen des Teams erkannt habe und sich bei der Auswahl des Ersatzes Zeit gelassen habe.

Die letzten 24 Stunden waren ereignisreich für den 29-jährigen Marcos Senesi. Nachdem er zuvor ein Angebot der italienischen Nationalmannschaft abgelehnt hatte, hatte sich der Spieler darauf geeinigt, ab dem 1. Juli als ablösefreier Spieler zu Tottenham zu wechseln. Nun wird er die Defensive der Albiceleste an der Seite seines zukünftigen Vereinskollegen Cristian Romero verstärken.

Die argentinische Nationalmannschaft absolviert die letzte Vorbereitungsphase vor ihrem ersten Spiel gegen Algerien in der nächsten Woche. In Gruppe G trifft die Mannschaft von Scaloni zudem auf Österreich und Jordanien. Das neu formierte Verteidiger-Duo muss schnell zueinander finden, um einen erfolgreichen Turnierstart zu gewährleisten.