Atletico Madrid beginnt Verhandlungen über die Verpflichtung eines Paris Saint-Germain-Stars

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Atletico Madrid beginnt Verhandlungen über die Verpflichtung eines Paris Saint-Germain-Stars

Atletico Madrid-Cheftrainer Diego Simeone hat den Mittelfeldspieler Lee Kang-in von Paris Saint-Germain als Hauptziel auserkoren, um die Kreativität im Kader zu erhöhen. Der südkoreanische Nationalspieler ist einer Rückkehr nach Spanien gegenüber aufgeschlossen, und der Pariser Verein ist bereit, ihn bei einem Angebot von 35 Millionen Euro ziehen zu lassen. Dies berichtet Goal.com .

Laut ESPN betrachtet Atletico Madrid die Verstärkung des Mittelfelds als Priorität für das Sommertransferfenster. Obwohl Lee Kang-in derzeit mit seiner Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation spielt, stehen seine Vertreter in Kontakt mit dem La Liga-Klub. Simeone schätzt die technischen Fähigkeiten und die Vielseitigkeit des 25-Jährigen auf dem Platz sehr.

Die Führung von Paris Saint-Germain strebt einen deutlichen Gewinn bei diesem Transfer an. Sie hatten den Spieler vor drei Jahren für 20 Millionen Euro von Mallorca verpflichtet. Obwohl Lees Vertrag in Paris noch zwei Jahre läuft, war seine Zukunft ungewiss, nachdem er in der vergangenen Saison in wichtigen Champions League-Spielen nicht zur Stammelf gehörte.

Sollte dieser Transfer zustande kommen, zieht Paris Saint-Germain den Monaco-Star Maghnes Akliouche als Ersatz in Betracht. Es wird erwartet, dass Atletico Madrid bald ein offizielles Angebot unterbreitet und die Verhandlungen beschleunigt. Dieser Transfer könnte eine wichtige Verstärkung für Simeones Team vor der neuen Saison sein.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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