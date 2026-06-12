Nico Schlotterbeck reagiert auf das Interesse von Real Madrid

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Nico Schlotterbeck reagiert auf das Interesse von Real Madrid

Borussia Dortmund-Verteidiger Nico Schlotterbeck hat auf Berichte reagiert, wonach Jose Mourinho eine spezielle Klausel in seinem Vertrag aktivieren möchte. Obwohl der Deutsche kürzlich einen neuen Vertrag bis 2031 unterschrieben hat, hat eine spezielle Klausel Giganten wie Real Madrid und Liverpool vor dem Sommertransferfenster alarmiert. Dies berichtet Goal.com berichtet. meldet.

Real Madrid-Cheftrainer Jose Mourinho ist bereit, die Ausstiegsklausel zu zahlen, die zwischen 50 und 60 Millionen Euro liegt. Laut Sky Sport und SPORT BILD hat der spanische Verein bereits Kontakt zu den Vertretern des Verteidigers aufgenommen. Es heißt, dass diese Ausstiegsklausel nur für drei Elitevereine gilt, von denen zwei Real Madrid und Liverpool sind.

Der 26-Jährige, der sich derzeit mit der deutschen Nationalmannschaft im Trainingslager in den USA befindet, äußerte sich zu den Medienberichten. Er bestätigte, von den Gerüchten um Real Madrid zu wissen, betonte jedoch, dass sein Fokus derzeit auf den Länderspielen unter Julian Nagelsmann liege.

"Ja, natürlich höre ich diese Dinge über die Medien. Aber wie ich schon vor ein paar Wochen sagte, ist mein Hauptziel jetzt die Weltmeisterschaft und das erste Spiel. Wir haben gesehen, wie das erste Spiel in Katar gelaufen ist. Das ist sehr wichtig, deshalb sind diese Berichte nicht in meinem Kopf", sagte Schlotterbeck.

Obwohl die Dortmunder Fans unzufrieden mit der Klausel im Vertrag sind, hält der legendäre Lothar Matthäus diese Vereinbarung für logisch. Ihm zufolge schützt diese Klausel die finanziellen Interessen von Borussia Dortmund und lässt dem Spieler die Möglichkeit, in Zukunft zu einem Giganten wie Real Madrid zu wechseln.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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