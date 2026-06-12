Nachdem er den Ballon d'Or 2024 nicht gewinnen konnte, versprach Vinicius Junior, seine Leistung bei Bedarf zu verzehnfachen. Für den brasilianischen Star, der mit Real Madrid eine herausragende Saison mit dem Gewinn von La Liga und der Champions League spielte, wäre die Auszeichnung verdient gewesen. Doch seine individuellen Erfolge wurden durch seine schwachen Leistungen in der Nationalmannschaft überschattet. Genau diese Misserfolge mit Brasilien waren der Hauptgrund, warum er den prestigeträchtigen Preis verpasste, berichtet Goal.com berichtet .

Die Copa América 2024 sollte für Vinicius Junior ein echter Test werden, doch er wurde im Viertelfinale aufgrund von Gelben Karten gesperrt. Der Stürmer, der das wichtige Spiel gegen Uruguay von der Seitenlinie aus verfolgen musste, übernahm die Verantwortung für die Niederlage seines Teams. Obwohl Neymar in den Kader zurückgekehrt ist, ruhen die Hoffnungen des ganzen Landes vor der Weltmeisterschaft 2026 erneut auf Vinicius Junior.

Nachdem er sich bei Real Madrid Jahr für Jahr zu einem der besten Fußballer der Welt entwickelt hat, konnte Vinicius Junior in der Nationalmannschaft noch nicht überzeugen. Er hat 49 Spiele im Trikot der Seleção bestritten und dabei nur 9 Tore erzielt, die meisten davon in Freundschaftsspielen. Seine Effizienz bei Turnieren bleibt äußerst gering. Wenn er das gelbe Trikot Brasiliens trägt, scheint die Intensität, die er in Madrid zeigt, zu verblassen.

Einer der Hauptgründe dafür ist der taktische Ansatz. Während Neymar mit Verletzungen kämpft, konzentrieren sich die Gegner darauf, Vinicius Junior zu stoppen. Das harte Spiel und der ständige Druck gegen ihn führen dazu, dass der Stürmer frustriert ist und seine Effizienz sinkt. Während Brasilien früher Stars wie Ronaldinho, Ronaldo Nazário oder Kaká in seinen Reihen hatte, fehlen dem aktuellen Team Spieler, die Vinicius Junior ersetzen könnten.