Robbie Fowler besorgt über die Zukunft von Alexander Isak bei Liverpool

Liverpool-Legende Robbie Fowler äußerte in einem Interview mit GOAL seine Bedenken hinsichtlich des Rekordneuzugangs Alexander Isak. Der Stürmer, der für 125 Millionen Pfund verpflichtet wurde, steht in seiner zweiten Saison an der Merseyside unter enormem Druck. Als teuerster Spieler der britischen Fußballgeschichte wurde Isak gewarnt, dass sein Preisschild bedeutungslos sei, wenn er die Investition nicht rechtfertigen könne. Dies berichtet Goal.com .

Alexander Isak kam im Sommer 2025 nach 62 Toren in 109 Spielen für Newcastle zu Liverpool. Nachdem er in zwei aufeinanderfolgenden Premier-League-Saisons jeweils über 20 Tore erzielt hatte, gilt er als einer der besten Torjäger der Welt. Seine Debütsaison bei Liverpool verlief jedoch nicht wie erhofft; körperliche Probleme und schwere Verletzungen beeinträchtigten seine Leistung.

In der letzten Saison erzielte Isak sein erstes Premier-League-Tor erst im November. Aufgrund eines Beinbruchs, der ihn vier Monate außer Gefecht setzte, kam er auf nur 4 Saisontore. Fowler betonte, dass der Spieler vom ersten Tag an bei Liverpool körperlich nicht bereit war, was sich durch die gesamte Saison zog.

Fowler ist zudem besorgt über Isaks Nominierung für den schwedischen WM-Kader. Er glaubt, dass die Teilnahme am Turnier eine vollständige Saisonvorbereitung mit dem Verein verhindert, was in der neuen Spielzeit erneut zu Fitnessproblemen führen könnte.