Eine neue Ära in Liverpool: Andoni Iraola formt seinen Trainerstab

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Eine neue Ära in Liverpool: Andoni Iraola formt seinen Trainerstab

Die Ära von Andoni Iraola beginnt offiziell beim Liverpool FC. Nach dem Abgang von Arne Slot hat der Verein mit grundlegenden strukturellen Veränderungen im Trainerstab der ersten Mannschaft begonnen. Die Merseysider bestätigten, dass drei wichtige Mitglieder des ehemaligen Stabs den Verein verlassen haben. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut der offiziellen Mitteilung des Vereins haben Sipke Hulshoff, Ruben Peeters und Giovanni van Bronckhorst ihre Posten geräumt. Diese Fachleute kamen zusammen mit Arne Slot und spielten eine wichtige Rolle beim Erfolg von Liverpool in der Premier League. Diese Veränderungen deuten darauf hin, dass an der Anfield Road ein neues System aufgebaut wird.

Die Führung von Liverpool bedankte sich bei den scheidenden Trainern: „Wir danken Sipke, Ruben und Gio für ihren Beitrag zur Entwicklung des Vereins und wünschen ihnen für ihre weitere Karriere viel Erfolg.“ Nun wird erwartet, dass Andoni Iraola Fachleute seines Vertrauens in das Team holt.

Berichten zufolge wird der spanische Trainer ihm bekannte Fachleute wie Tommy Elphick, Shaun Cooper, Tom Webber und Pablo de la Torre nach Liverpool holen. Dies wird es Iraola ermöglichen, seine Philosophie schneller in die Mannschaft zu integrieren.

Der neue Trainer beginnt nächsten Monat mit dem Training. Im Rahmen der Saisonvorbereitung geht Liverpool auf eine USA-Tour, wo das Team eine Reihe von Freundschaftsspielen bestreiten wird. Danach trifft die Mannschaft an der Anfield Road auf Monaco und Como.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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