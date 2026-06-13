Steven Gerrard verrät seinen Favoriten für den Weltmeistertitel

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Steven Gerrard verrät seinen Favoriten für den Weltmeistertitel

Die historische WM 2026, die derzeit in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, zieht die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich. Fans und Experten geben weiterhin ihre Prognosen für den Turniersieg ab. Diesmal hat die Fußballlegende, der ehemalige Kapitän des FC Liverpool und englische Nationalspieler Steven Gerrard, seine spannenden und interessanten Prognosen für die aktuelle Weltmeisterschaft veröffentlicht.

Die Meinungen des englischen Stars werden zweifellos für hitzige Debatten unter Fußballfans sorgen.

Die Hauptanwärter: Warum hat sich Gerrard für Frankreich entschieden?

Laut Steven Gerrard wird der Hauptkampf um den WM-Pokal zwischen dem europäischen Spitzenreiter und dem südamerikanischen Giganten stattfinden:

„Entweder Frankreich oder der amtierende Weltmeister Argentinien wird diese WM gewinnen. Wenn ich mich jedoch zwischen diesen beiden Giganten entscheiden müsste, würde ich Frankreich bevorzugen.“

Der ehemalige Spieler gab auch seine persönlichen Prognosen für individuelle Auszeichnungen bekannt. Gerrard glaubt, dass Lionel Messi und seine Teamkollegen bei den persönlichen Ehrungen dominieren werden.

In der folgenden Tabelle finden Sie detaillierte Informationen zu Steven Gerrards Prognosen für die individuellen Auszeichnungen der WM 2026, die Turnierüberraschung und den „Goldenen Ball“:

Nominierung und Art der Auszeichnung

Gerrards Kandidat (Spieler)

Nationalmannschaft

Hauptüberraschung / Entdeckung des Turniers

Gerrards Wahl für den „Goldenen Ball“

Bester Torschütze

Julian Alvarez

Argentinien

Uruguayische Nationalmannschaft


(Südamerikanischer Vertreter)

Harry Kane


(Stürmer der englischen Nationalmannschaft)

Bester Torhüter

Emiliano Martinez

Argentinien

Bester Spieler des Turniers

Lionel Messi

Argentinien

Bester junger Spieler

Lamine Yamal

Spanien

Südamerikanische Sensation und Wünsche für Harry Kane

Die englische Fußballlegende nannte auch ein Überraschungsteam, das bei diesem Turnier für Aufsehen sorgen könnte. Er prognostiziert, dass die größte Sensation von einem südamerikanischen Vertreter kommen wird, und hob dabei das Potenzial der uruguayischen Nationalmannschaft hervor.

Darüber hinaus unterstützte Steven Gerrard bei der Diskussion über die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung, den Ballon d'Or, seinen Landsmann. „Ich hoffe, dass Harry Kane dieses Jahr den Ballon d'Or gewinnt“, erklärte der ehemalige Mittelfeldspieler.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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