David Beckham erhält Stern in Hollywood: Ein historischer Moment

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David Beckham erhält Stern in Hollywood: Ein historischer Moment

Der legendäre Fußballer David Beckham wurde mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Dieses bedeutende Ereignis war symbolisch auf den Eröffnungstag der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 abgestimmt.

Dies berichtete The Guardian.

Beckham bezeichnete die Auszeichnung als „einen der unvergesslichsten Momente meines Lebens“ und sagte, er hätte sich nie träumen lassen, dass einem einfachen englischen Fußballer eine solche Ehre zuteilwerden würde.

David Beckham kniet neben seinem Stern auf dem Walk of Fame.

Die Zeremonie wurde auf einzigartige Weise abgehalten – anstelle des traditionellen roten Teppichs wurde ein Weg gewählt, der an ein grünes Fußballfeld erinnert. Dies verstärkte den Geist der Weltmeisterschaft zusätzlich.

Der berühmte Schauspieler Tom Cruise würdigte Beckhams Karriere und beschrieb ihn als strahlendes Symbol für harte Arbeit, Entschlossenheit und globalen Einfluss. Beckham wiederum bedankte sich bei Tom Cruise und bezeichnete ihn als engen Freund und Inspirationsquelle.

Zur Erinnerung: Beckham spielte ab 2007 mehrere Jahre für LA Galaxy und ist derzeit Mitbesitzer des Vereins Inter Miami CF.

Tom Cruise und die Familie Beckham sitzen gemeinsam bei der öffentlichen Veranstaltung.

Er und andere Prominente nahmen auch an der Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft in Los Angeles teil. Bei der Veranstaltung waren bekannte Persönlichkeiten wie Leonardo DiCaprio, Halle Berry, Owen Wilson und Paris Hilton anwesend.

Dieses Ereignis wird als einer der glanzvollen Momente in die Geschichte eingehen, in denen die Welt des Sports und des Kinos verschmolzen.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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