Kaka enthüllt die Gründe für sein Scheitern bei Real Madrid

Die brasilianische Fußballlegende Kaka hat über seine schwierige vierjährige Zeit bei Real Madrid gesprochen. Obwohl der ehemalige Ballon-d'Or-Gewinner mit großen Erwartungen ins Santiago Bernabeu kam, konnte er seine Weltklasseform, die er beim AC Mailand gezeigt hatte, in Spanien nicht wiederholen. Kaka wechselte 2009 nach Madrid, doch seine Zeit dort blieb eher durch Verletzungen und Missverständnisse als durch Trophäen in Erinnerung. Dies berichtet Goal.com .

In Rio Ferdinands Podcast sprach Kaka über die Einstellung der Fans zu ihm. "Meine Zeit bei Real Madrid war kompliziert. Wenn man sich die schlechtesten Transfers in der Geschichte des Vereins ansieht, stehe ich zusammen mit Eden Hazard ganz oben. Es ist eine bittere Wahrheit, aber ich verstehe es", sagte der 44-jährige ehemalige Mittelfeldspieler.

Kaka nannte zwei Hauptfaktoren für sein Scheitern: Verletzungen und die Entscheidungen von Trainer Jose Mourinho. Jose Mourinho, der 2010 zum Team stieß, bevorzugte physischen und schnellen Fußball. Kaka betonte, dass er auf seiner Position mit Stars wie Mesut Özil, Angel Di Maria und Karim Benzema konkurrieren musste und der Trainer oft andere bevorzugte.

Dennoch sagte Kaka, dass er eine ausgezeichnete Beziehung zum Teamführer Cristiano Ronaldo hatte. Der brasilianische Star lobte die Arbeitsmoral seines portugiesischen Teamkollegen: "Ich habe vier Jahre lang mit Cristiano Ronaldo zusammengespielt. Er ist ein unglaublicher Mensch und Teamkollege. Seine Leidenschaft, Rekorde zu brechen und Tore zu schießen, ist erstaunlich. Er hat viele Probleme für uns gelöst und war eine echte Inspirationsquelle für mich."

Kaka absolvierte insgesamt 120 Spiele für Real Madrid und erzielte 29 Tore. Obwohl er die spanische Meisterschaft und die Copa del Rey gewann, konnte er aufgrund von Verletzungen nicht zu seiner Bestform zurückkehren und kehrte 2013 zum AC Mailand zurück.