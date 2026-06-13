Lewandowski setzt seine Karriere bei Chicago Fire in den USA fort

·41·Sport
Lewandowski setzt seine Karriere bei Chicago Fire in den USA fort

Robert Lewandowski, einer der treffsichersten Stürmer der Welt, der jahrelang auf europäischen Plätzen für Furore sorgte, schlägt ein neues, historisches Kapitel in seiner Karriere auf. Nach dem Gewinn der spanischen La Liga mit dem FC Barcelona verlässt der 37-jährige polnische Stürmer den katalanischen Verein und wechselt in die USA. Das Ausnahmetalent hat sich dazu entschieden, seine Laufbahn bei Chicago Fire in der Major League Soccer (MLS) fortzusetzen.

Die Details dieses überraschenden und spektakulären Transfers stehen im Mittelpunkt des Interesses europäischer Medien und Millionen von Fußballfans.

15 Millionen Euro Jahresgehalt und satte Boni!

Wie eine der renommiertesten Sportpublikationen Spaniens, Sport.es unter Berufung auf das bekannte polnische Portal Prawda Futbolu berichtet, wird Robert Lewandowski einen langfristigen offiziellen Vertrag beim US-Team bis 2028 unterzeichnen. Der Vertrag enthält zudem eine Option auf eine Verlängerung um eine weitere Saison.

Finanziell gesehen erhält der polnische Star in den USA ein fürstliches Gehalt. Die Quelle gibt an, dass der Stürmer ein garantiertes Nettogehalt von 15 Millionen Euro pro Jahr erhalten wird. Darüber hinaus kann er durch Boni, falls er auf dem Platz überzeugt und zum Erfolg des Teams beiträgt, weitere 5 Millionen Euro verdienen.

In der folgenden Tabelle finden Sie alle Details zum Wechsel von Robert Lewandowski in die USA und die exzellenten Bedingungen seines Vertrags:

Alter und ehemaliger Verein

Neuer Verein (Liga)

Vertragslaufzeit

Garantiertes Jahresgehalt

Zusätzliche Sportboni

Abgelehnte Angebote

37 Jahre, FC Barcelona


(Spanischer Meister)

Chicago Fire


(USA, MLS)

Bis 2028


(+1 Saison Verlängerung)

15.000.000 Euro

Bis zu 5.000.000 Euro

Saudi-arabische Clubs

Ein Familienplan, der die Millionen aus Saudi-Arabien ausstach

Das Umfeld von Lewandowski zeigte sich beeindruckt von der Entschlossenheit der Führung von Chicago Fire bei diesem Transfer. Der amerikanische Club bot nicht nur eine hohe Summe, sondern präsentierte auch einen perfekten Lebensplan für die Familie in Übersee.

Der Verein übernahm alle organisatorischen und privaten Angelegenheiten, einschließlich einer komfortablen Unterkunft und der Bildung der Kinder. Dieses Gesamtpaket war der Hauptgrund, warum Lewandowski die lukrativen Angebote aus Saudi-Arabien ablehnte.

Verfolgen Sie Robert Lewandowskis neue Tore und Erfolge in der MLS sowie exklusive Nachrichten aus der Welt des Fußballs auf Zamin!

Robert LewandowskiBarcelonaChicago FireUSAMLS
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ruben Amorim soll neuer Cheftrainer von AC Mailand werdenRuben Amorim soll neuer Cheftrainer von AC Mailand werdenHeute, 17:54Stuart Pearce fordert Declan Rice auf, die Führung in der englischen Nationalmannschaft zu übernehmenStuart Pearce fordert Declan Rice auf, die Führung in der englischen Nationalmannschaft zu übernehmenHeute, 17:34Harry Kane und Jude Bellingham: Fußballschuhe vor der Weltmeisterschaft gestohlenHarry Kane und Jude Bellingham: Fußballschuhe vor der Weltmeisterschaft gestohlenHeute, 17:33Ancelotti gibt Erklärung vor Brasiliens erstem WM-Spiel abAncelotti gibt Erklärung vor Brasiliens erstem WM-Spiel abHeute, 17:24Michel Salgado: Die Ähnlichkeit zwischen Lamine Yamal und Lionel Messi ist verblüffendMichel Salgado: Die Ähnlichkeit zwischen Lamine Yamal und Lionel Messi ist verblüffendHeute, 17:16Italiens Sportminister reagiert auf Gianni Infantinos WitzItaliens Sportminister reagiert auf Gianni Infantinos WitzHeute, 17:12
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Real Madrid trifft endgültige Entscheidung bezüglich Kylian Mbappe
Real Madrid trifft endgültige Entscheidung bezüglich Kylian Mbappe