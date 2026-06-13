Robert Lewandowski, einer der treffsichersten Stürmer der Welt, der jahrelang auf europäischen Plätzen für Furore sorgte, schlägt ein neues, historisches Kapitel in seiner Karriere auf. Nach dem Gewinn der spanischen La Liga mit dem FC Barcelona verlässt der 37-jährige polnische Stürmer den katalanischen Verein und wechselt in die USA. Das Ausnahmetalent hat sich dazu entschieden, seine Laufbahn bei Chicago Fire in der Major League Soccer (MLS) fortzusetzen.

Die Details dieses überraschenden und spektakulären Transfers stehen im Mittelpunkt des Interesses europäischer Medien und Millionen von Fußballfans.

15 Millionen Euro Jahresgehalt und satte Boni!

Wie eine der renommiertesten Sportpublikationen Spaniens, Sport.es unter Berufung auf das bekannte polnische Portal Prawda Futbolu berichtet, wird Robert Lewandowski einen langfristigen offiziellen Vertrag beim US-Team bis 2028 unterzeichnen. Der Vertrag enthält zudem eine Option auf eine Verlängerung um eine weitere Saison.

Finanziell gesehen erhält der polnische Star in den USA ein fürstliches Gehalt. Die Quelle gibt an, dass der Stürmer ein garantiertes Nettogehalt von 15 Millionen Euro pro Jahr erhalten wird. Darüber hinaus kann er durch Boni, falls er auf dem Platz überzeugt und zum Erfolg des Teams beiträgt, weitere 5 Millionen Euro verdienen.

In der folgenden Tabelle finden Sie alle Details zum Wechsel von Robert Lewandowski in die USA und die exzellenten Bedingungen seines Vertrags:

Alter und ehemaliger Verein Neuer Verein (Liga) Vertragslaufzeit Garantiertes Jahresgehalt Zusätzliche Sportboni Abgelehnte Angebote 37 Jahre, FC Barcelona

(Spanischer Meister) Chicago Fire

(USA, MLS) Bis 2028

(+1 Saison Verlängerung) 15.000.000 Euro Bis zu 5.000.000 Euro Saudi-arabische Clubs

Ein Familienplan, der die Millionen aus Saudi-Arabien ausstach

Das Umfeld von Lewandowski zeigte sich beeindruckt von der Entschlossenheit der Führung von Chicago Fire bei diesem Transfer. Der amerikanische Club bot nicht nur eine hohe Summe, sondern präsentierte auch einen perfekten Lebensplan für die Familie in Übersee.

Der Verein übernahm alle organisatorischen und privaten Angelegenheiten, einschließlich einer komfortablen Unterkunft und der Bildung der Kinder. Dieses Gesamtpaket war der Hauptgrund, warum Lewandowski die lukrativen Angebote aus Saudi-Arabien ablehnte.

Verfolgen Sie Robert Lewandowskis neue Tore und Erfolge in der MLS sowie exklusive Nachrichten aus der Welt des Fußballs auf Zamin!