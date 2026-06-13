Ancelotti gibt Erklärung vor Brasiliens erstem WM-Spiel ab

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Ancelotti gibt Erklärung vor Brasiliens erstem WM-Spiel ab

Die Augen der Welt sind derzeit auf das historische und größte Fußballfest alle vier Jahre gerichtet: die FIFA WM 2026. Der Weg der berühmten „Pentacampeões“, der fünfmaligen Weltmeister, wird nicht nur in ihrer Heimat, sondern auch von Millionen Fußballfans in unserem Land mit großer Spannung erwartet. Der Cheftrainer der brasilianischen Nationalmannschaft, der erfahrene und versierte Experte Carlo Ancelotti, nahm vor dem Debütspiel des Turniers an einer Pressekonferenz teil, um seine Gedanken und Pläne zu teilen.

Laut der bekannten lokalen Globo Publikation sprach der renommierte italienische Trainer leidenschaftlich über das interne Klima und den Vorbereitungsprozess vor dem Turnier.

Ancelotti: „Ich bin immer optimistisch“

Im Gespräch über die mentale Verfassung bei dieser prestigeträchtigen und groß angelegten Weltmeisterschaft betonte Carlo Ancelotti sein großes Vertrauen in seine Spieler:

„Es ist natürlich, dass jeder Trainer vor Beginn solch riesiger und bedeutender Turniere eine gewisse innere Unruhe und Aufregung verspürt. Denn man möchte aufrichtig, dass das Team unter der eigenen Führung das höchste, schönste und perfekteste Spiel auf dem grünen Rasen zeigt.

Dennoch bin ich von Natur aus ein Mensch, der das Leben immer optimistisch betrachtet. Ich weiß, dass meine Spieler sich auf sehr hohem Niveau und mit großer Sorgfalt auf diese WM-Spiele vorbereitet haben, und ich glaube voll und ganz an ihre Stärke.“

In der folgenden analytischen Tabelle können Sie sich mit der Gruppenzusammensetzung und den ersten Gegnern der brasilianischen Nationalmannschaft bei der WM 2026 vertraut machen:

Teamname

Cheftrainer

Quelle der offiziellen Erklärung

Erster Gegner in der Gruppenphase

Andere Teams in der Gruppe

Allgemeiner Status des Wettbewerbs

Brasilien


(Pentacampeões)

Carlo Ancelotti

Globo Publikation


(Brasilien)

Marokko


(Afrikanischer Vertreter)

Haiti


Schottland

WM-2026


(Fußballfest)

Wer sind die Gruppengegner der „Pentacampeões“?

Zur Erinnerung: Die brasilianische Nationalmannschaft, bestehend aus starken und talentierten Stars, bestreitet ihr erstes Spiel der Gruppenphase der WM 2026 gegen Marokko, einen starken Vertreter des afrikanischen Kontinents, der bei der WM in Katar für Aufsehen sorgte. In diesem Quartett befinden sich auch der nordamerikanische Vertreter Haiti sowie Schottland, eines der ernstzunehmenden europäischen Teams. Laut Fußball-Experten sollte das Weiterkommen aus der Gruppe für Ancelottis Schützlinge zwar keine allzu große Schwierigkeit darstellen, dennoch ist gegen jeden Gegner ein ernster Ansatz erforderlich.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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