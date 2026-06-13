Der ehemalige englische Verteidiger Stuart Pearce hat Arsenal-Mittelfeldspieler Declan Rice dazu ermutigt, seine "eiserne Seite" zu zeigen und die Kontrolle in der Teamhierarchie zu übernehmen. Pearce ist der Meinung, dass Rice auf dem Platz entschlossener agieren muss, wenn die "Three Lions" ihre 60-jährige Durststrecke ohne Titel beenden wollen. Dies berichtet Goal.com .

Pearce betonte, dass Declan Rices physische und technische Fähigkeiten ihn zum besten Spieler des Turniers machen könnten. Er verbarg jedoch nicht seine Überraschung darüber, dass die Fähigkeiten des Spielers bei Standardsituationen nicht ausreichend genutzt werden. Der ehemalige Verteidiger sagt, dass Rice selbst bei Stars wie Harry Kane die Verantwortung für Freistöße übernehmen sollte.

"Top-Spieler sind bis zu einem gewissen Grad nette Menschen, aber auf dem Platz sind sie rücksichtslos, um ihre Ziele zu erreichen. Ich habe gesehen, wie Declan Rice zwei brillante Freistöße gegen Real Madrid erzielt hat, aber seitdem zeigt er diese Fähigkeit seltener. Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich zu meinen Teamkollegen sagen: 'Geht mir aus dem Weg, ich schieße das'," sagt Pearce.

Pearce merkte auch an, dass sich der Spielstil der modernen englischen Nationalmannschaft verändert hat. Ihm zufolge ist das aktuelle Team "gerissener" als in früheren Zeiten und hat sich an die Anforderungen des modernen Fußballs angepasst. Obwohl dies eine leichte Abkehr vom traditionellen englischen Kampfgeist darstellt, fügte er hinzu, dass eine solche Strategie notwendig sei, um Turniere zu gewinnen.

Obwohl Declan Rice bei Arsenal konstant gute Leistungen zeigt, erwarten Experten von ihm, dass er in der Nationalmannschaft mehr Verantwortung übernimmt. Es wird betont, dass der Premier-League-Star nun nicht mehr nur als Abräumer, sondern als Anführer auftreten muss, der über den Ausgang von Spielen entscheidet.