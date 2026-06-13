Ruben Amorim soll neuer Cheftrainer von AC Mailand werden

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Ruben Amorim soll neuer Cheftrainer von AC Mailand werden

Die Führung von AC Mailand hat Ruben Amorim nach neuen Verhandlungen mit dem ehemaligen Trainer von Manchester United als Hauptkandidaten für den Posten des Cheftrainers identifiziert. Der portugiesische Taktiker hat andere Kandidaten überholt, um eine neue taktische Ära im San Siro einzuleiten. Dies berichtet Goal.com .

Laut La Gazzetta dello Sport hat Mailand Amorim einen Zweijahresvertrag mit einer Option auf eine weitere Saison angeboten. Klubbesitzer Gerry Cardinale will nach den Enttäuschungen der letzten Saison für Stabilität sorgen. Geänderte Pläne in Bezug auf Ralf Rangnick haben es der Vereinsführung ermöglicht, sich stärker auf Amorim zu konzentrieren.

Die Chancen von Oliver Glasner, der zuvor als Favorit galt, sind deutlich gesunken. Nachdem Rangnicks Einfluss auf die technische Ausrichtung des Vereins abgenommen hat, ist Glasner, der eine Empfehlung von ihm war, auf der Liste nach unten gerutscht. Die Mailänder Führung bevorzugt nun eine taktische Ausrichtung, die auf aggressivem Spielstil, hoher Abwehrlinie und schnellem Ballgewinn basiert.

Neben Amorim gehört auch Matthias Jaissle zu den Kandidaten, doch die Ausstiegsklausel von 6 Millionen Euro in seinem Vertrag bei Al-Ahli könnte für Mailand eine finanzielle Hürde darstellen. Auch die Option Alvaro Arbeloa, der sich von Real Madrid verabschiedet hat, wird geprüft.

Ruben Amorim stand bereits vor zwei Jahren auf dem Radar von Mailand, doch damals entschied sich der Verein für Paulo Fonseca. Nun könnte der portugiesische Trainer die Chance erhalten, sich in der Serie A zu beweisen und seinen Ruf nach einer schwierigen Zeit in England wiederherzustellen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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