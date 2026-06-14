Mbappe tröstet Saliba nach PSGs Sieg über Arsenal

Der französische Kapitän Kylian Mbappé sprach über die Stimmung in der Kabine nach dem Champions-League-Sieg von PSG gegen Arsenal. Der Star von Real Madrid teilte seine Gedanken zum emotionalen Gleichgewicht zwischen dem besiegten William Saliba und den siegreichen Parisern. Dies berichtet Goal.com .

"Ich habe meinen PSG-Teamkollegen sofort gratuliert. Es ist einfacher, eine Person (Saliba) zu trösten, als fünf, die in der Champions League verloren haben. Ihr Ergebnis ist fantastisch. Ich weiß, wie es ist, ein Champions-League-Finale zu verlieren, deshalb haben wir versucht, Saliba zu unterstützen. Die Stimmung im Team ist hervorragend und wir konzentrieren uns auf die Weltmeisterschaft", sagte Mbappé auf einer Pressekonferenz.

Mbappé, der derzeit den Angriff von Real Madrid anführt, betonte, dass der mannschaftliche Erfolg wichtiger sei als persönliche Rekorde. Obwohl er sich dem Rekord von Miroslav Klose in der Liste der besten WM-Torschützen nähert, erklärte er, dass sein Hauptziel sei, erneut Gold mit Frankreich zu gewinnen.

"Es ist schön, auf der Torschützenliste zu stehen, aber für mich ist es am wichtigsten, den Weltmeistertitel nach Frankreich zurückzuholen. Mein körperlicher Zustand ist hervorragend und ich bin bereit, der Nationalmannschaft zu helfen. Wir wissen, dass ein schwieriger Weg vor uns liegt, aber wir werden alles tun, um das Finale zu erreichen", fügte der Stürmer hinzu.