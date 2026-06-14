Nach Mohamed Salah will auch Cody Gakpo Liverpool verlassen

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Nach Mohamed Salah will auch Cody Gakpo Liverpool verlassen

Nach der vorzeitigen Vertragsauflösung von Mohamed Salah bei Liverpool hat auch Stürmer Cody Gakpo den Wunsch geäußert, Merseyside zu verlassen. Nach einer schwierigen Saison an der Anfield Road hat der niederländische Nationalspieler der Vereinsführung mitgeteilt, dass er das Team im Sommertransferfenster verlassen möchte. Diese Entscheidung könnte für seinen Ex-Klub PSV ein unerwarteter finanzieller Schlag sein. Dies berichtet Goal.com .

Die schwierige Atmosphäre im Verein soll auf den Tod seines Teamkollegen Diogo Jota im Sommer 2025 zurückzuführen sein. Diese Tragödie wirkte sich negativ auf die psychische Verfassung der gesamten Mannschaft aus. Auf dem Platz blieben die Ergebnisse aus, was dazu führte, dass die Führung Arne Slot entließ. Während Tottenham und andere Topklubs Interesse zeigten, hat Andoni Iraola das Team übernommen.

Derzeit gilt Tottenham als Hauptanwärter auf Cody Gakpo, aber auch Newcastle United beobachtet die Situation genau. Infolge der Kettenreaktionen auf dem Transfermarkt ist auch der FC Bayern in den Kampf um den niederländischen Stürmer eingestiegen. Die Münchner hatten zuvor Anthony Gordon im Visier, doch dieser wechselte zum FC Barcelona.

Bayern führte derzeit Verhandlungen über PSV-Spieler Ismael Saibari. Sollte der deutsche Meister seinen Fokus auf Gakpo richten, könnte der Transfer von Saibari, der dem PSV Rekordeinnahmen bescheren sollte, platzen. Nachdem sie bereits den ehemaligen Merseyside-Star Luis Díaz verpflichtet haben, will Bayern nun mit Gakpo die Offensive weiter verstärken.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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