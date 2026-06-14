Anthony Taylor leitet das Spiel Usbekistan gegen Kolumbien

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Anthony Taylor leitet das Spiel Usbekistan gegen Kolumbien

Die Gruppenspiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, laufen. Die usbekische Nationalmannschaft, die in Gruppe K gelost wurde, trifft im ersten Spiel auf Kolumbien.

Das Schiedsrichtergespann für diese wichtige Begegnung wurde bekannt gegeben. Laut FIFA-Entscheidung wird das Spiel Usbekistan gegen Kolumbien vom renommierten englischen Schiedsrichter Anthony Taylor geleitet.

An den Seitenlinien wird er von seinen Landsleuten Gary Beswick und Adam Nunn unterstützt. Die Rolle des vierten Offiziellen wurde dem Costa-Ricaner Juan Calderon übertragen, während Juan Carlos Mora als Reserve-Schiedsrichterassistent fungiert.

Zur Information: Das Spiel zwischen Usbekistan und Kolumbien beginnt am 18. Juni um 07:00 Uhr Taschkenter Zeit. Die Partie findet in einem Stadion in Mexiko-Stadt statt.

Die usbekische Nationalmannschaft nimmt zum ersten Mal in ihrer Geschichte an einer Weltmeisterschaft teil. Daher ist das Spiel gegen Kolumbien nicht nur das erste Gruppenspiel, sondern auch ein historisches Ereignis für den usbekischen Fußball.

Anthony Taylor leitet das Spiel Usbekistan gegen Kolumbien

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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