Der FC Bayern München möchte den verschiedenen Gerüchten um die Zukunft von Flügelspieler Michael Olise ein Ende setzen. In den letzten Wochen gab es Berichte, dass mehrere große europäische Klubs, insbesondere PSG, Interesse an dem Spieler gezeigt haben.

Wie Bayern & Germany unter Berufung auf die L'Équipe berichtet, plant der FC Bayern einen neuen Vertrag mit dem 24-Jährigen. Der Münchner Klub strebt eine Verlängerung der Zusammenarbeit mit Olise bis 2031 an.

Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird eine deutliche Gehaltserhöhung für den Spieler erwartet. Laut der Quelle könnte sich das Jahreseinkommen von Olise fast verdoppeln. Sollten sich die Parteien einigen, würde der französische Flügelspieler zu einem der bestbezahlten Profis beim FC Bayern aufsteigen.

Derzeit läuft der Vertrag von Michael Olise noch bis 2029. Medienberichten zufolge verdient der Spieler aktuell etwa 16 bis 17 Millionen Euro pro Jahr.

Die Saison 2025/26 verlief für Olise äußerst erfolgreich. Er absolvierte 52 Pflichtspiele, erzielte 22 Tore und lieferte 31 Vorlagen. Diese Statistiken haben ihn zu einem der wichtigsten Akteure in der Offensive des FC Bayern gemacht.

Das Portal Transfermarkt schätzt den Marktwert von Michael Olise auf 150 Millionen Euro, was den wachsenden Stellenwert des Spielers auf dem europäischen Transfermarkt unterstreicht.

Die Führung des FC Bayern sieht in Olise einen der zukünftigen Superstars des Teams. Daher möchte der Verein ihn unbedingt halten und ein neues Projekt um ihn herum aufbauen. Auch wenn die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, haben die Münchner nicht die Absicht, den Spieler ziehen zu lassen.