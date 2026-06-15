Was sagte Nagelsmann nach dem 7:1-Sieg gegen Curaçao?

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Was sagte Nagelsmann nach dem 7:1-Sieg gegen Curaçao?

Die Weltmeisterschaft 2026 auf nordamerikanischem Boden startete bereits an den ersten Tagen mit unerwarteten Ergebnissen und torreichen Partien. Deutschland, einer der Top-Favoriten des Turniers, begann seine Reise mit einem beeindruckenden und dominanten Sieg. Im Auftaktspiel der Gruppe E überrollte die deutsche „Maschine“ das Team aus Curaçao mit 7:1, sicherte sich die ersten 3 Punkte und übernahm die Tabellenführung.

Nach dem Spiel gab Bundestrainer Julian Nagelsmann der offiziellen FIFA-Website ein exklusives Interview und teilte seine ersten Eindrücke und Emotionen zum Spiel.

Der überraschende Treffer des Gegners und das deutsche Erwachen

Obwohl das Endergebnis deutlich ausfiel, verschwieg der junge und taktisch versierte Nagelsmann nicht, dass sein Team während des Spiels auf gewisse Schwierigkeiten stieß. Er betonte, dass die deutsche Mannschaft nach dem überraschenden Ausgleich des Gegners einige Zeit brauchte, um zu ihrem gewohnten Spielstil zurückzufinden.

Julian Nagelsmanns analytische Gedanken zum Spiel:

„Ich muss zugeben, nach dem Ausgleich des Gegners brauchten wir einige Minuten, um wieder in unseren Rhythmus zu finden und die Kontrolle zu übernehmen. Curaçao hat gezeigt, dass sie kein einfaches Team sind und dass sie schönen Fußball spielen können. Ich persönlich werde ihre nächsten Gruppenspiele mit großem Interesse verfolgen.“

Über die folgende Tabelle des Analysezentrums können Sie sich mit den Details des WM-2026-Spiels zwischen Deutschland und Curaçao sowie den Torschützen vertraut machen:

Turnier und Gruppenphase

Offizielles Endergebnis

Punkte der deutschen Nationalmannschaft

Doppelpacker im Team von Nagelsmann

Weitere Stars, die zum Sieg beitrugen

Status des Gegners in der Gruppe

WM 2026, Gruppe E


(1. Spieltag)

7 : 1


(Sieg für Deutschland)

3 Punkte


(Tabellenführer)

Kai Havertz


(Zwei Tore)

• L. Nmecha, N. Schlotterbeck


• J. Musiala, Brown, D. Undav

Noch alle Chancen offen

„Sieben Tore – das ist eine großartige Bilanz!“

Der Bundestrainer lobte die Effizienz seiner Mannschaft in der Offensive und die gezeigte Leistung. Er ist der Meinung, dass ein solcher Start in ein großes Turnier mit psychologischem Vorteil ein starkes Fundament für die kommenden Spiele bildet.

„Ich bin sehr glücklich, dass wir sieben Mal das gegnerische Tor gefunden haben, und das Ergebnis stellt mich zufrieden. Zudem haben mir die Laufwege und das Kombinationsspiel der Jungs sehr gut gefallen. Ein prestigeträchtiges Turnier mit einem solch souveränen Sieg zu beginnen, ist enorm wichtig für die Teamdynamik. Ich bin froh, dass unsere Spieler diese Aufgabe hervorragend gelöst haben“, schloss der deutsche Trainer. Zur Information: Kai Havertz erzielte einen Doppelpack, während Lukas Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Brown und Deniz Undav jeweils ein Tor zum hohen Sieg beisteuerten.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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