Elfenbeinküste besiegt Ecuador durch ein Tor in letzter Minute

Der erste Spieltag der Gruppe E bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf nordamerikanischem Boden endete mit intensiver Spannung und unerwarteten Wendungen. Nachdem Deutschland das Team aus Curaçao im Auftaktspiel mit 7:1 deklassiert hatte, folgte die zweite Begegnung der Gruppe. Im prachtvollen Lincoln Financial Field in Philadelphia, USA, trafen die physisch starken Ivorer auf die widerstandsfähige Mannschaft aus Ecuador. Das Spiel, geprägt von unermüdlichen Angriffen und kompromisslosem Kampf, nahm in den letzten Sekunden eine unerwartete Wende.

Ein sensationeller Treffer von Amad Diallo in der 90. Minute

Als die reguläre Spielzeit fast abgelaufen war und sich die Fans beider Seiten bereits mit einem Unentschieden abgefunden hatten, geschah ein echtes Wunder auf dem Platz. Genau in der 90. Minute nutzte der talentierte Flügelspieler der Elfenbeinküste, Amad Diallo, einen kleinen Fehler in der gegnerischen Abwehrreihe und erzielte das 1:0.

Dieses goldene Tor sicherte den „Elefanten“ die ersten drei wichtigen Punkte im Turnier und brachte sie aufgrund der Tordifferenz auf den 2. Platz hinter Deutschland. Die ecuadorianischen Spieler mussten trotz einer sehr guten Leistung als Verlierer vom Platz gehen.

Den detaillierten Spielbericht und die Aufstellungen können Sie der offiziellen Sportanalyse unten entnehmen:

Details und Datum des Wettbewerbs Stadion und Stadt der Begegnung Offizielles Endergebnis Held des Siegtreffers Weiteres Ergebnis der Gruppe E, 1. Spieltag Nächster Gegner der Elfenbeinküste WM 2026, Gruppe E

(15. Juni, 1. Spieltag) Lincoln Financial Field

(Philadelphia, USA) Elfenbeinküste 1 : 0 Ecuador Amad Diallo

(90. Minute, 1:0) Deutschland — Curaçao

(7 : 1 Endstand) Deutsche Nationalmannschaft

(am 20. Juni)

Die von den Trainern aufgestellten Kader

In diesem kompromisslosen Duell schickten beide Trainer ihre stärksten und erfahrensten Spieler auf den Platz. Nachfolgend sind die offiziellen Startaufstellungen aufgeführt:

Nationalmannschaft der Elfenbeinküste: Fofana, Doué, Singo, Agbadou, Konan, Diomande, Fofana, Kessié, Touré, Pépé, Waï.

Nationalmannschaft von Ecuador: Galíndez, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Minda, Franco, Caicedo, Pedro, Plata, Yeboah, Valencia.

Damit ist der erste Spieltag der Gruppe E abgeschlossen. Auf die Fußballfans warten noch intensivere Duelle. Zur Erinnerung: Am 20. Juni treffen die Gruppenersten Deutschland und die Elfenbeinküste aufeinander, während am 21. Juni die Verlierer — Curaçao und Ecuador — um ihre ersten Punkte kämpfen.

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