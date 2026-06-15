Manchester United spart Millionen nach Ruben Amorims Einigung mit AC Mailand

Der englische Klub Manchester United steht vor einer erheblichen finanziellen Ersparnis, da der ehemalige Trainer Ruben Amorim vor einer Rückkehr in die Serie A steht. Der portugiesische Coach, der im Januar entlassen wurde, gilt derzeit als Top-Kandidat für den Trainerposten beim AC Mailand. Dies berichtet Goal.com .

Laut einem Bericht des Telegraph wird die Führung von Manchester United die Abfindungssumme, die für Amorim und seinen Trainerstab nach der Entlassung fällig war, deutlich reduzieren. Erste Schätzungen gingen davon aus, dass der Verein dem Trainerstab insgesamt 16,7 Millionen Pfund zahlen müsste. Amorims neue Anstellung entlastet den Verein jedoch von einem Großteil dieser Kosten.

Der 41-jährige Ruben Amorim war nur 14 Monate im Old Trafford tätig und hinterließ einen großen Stab, darunter seine Assistenten Carlos Fernandes, Adelio Candido, Emanuel Ferro und Jorge Vital. Nachdem Manchester United bereits 14,5 Millionen Pfund für die Trennung von Erik ten Hag aufgewendet hatte, belasteten die finanziellen Verpflichtungen gegenüber Amorim das Budget des Vereins erheblich.

Neues Projekt und taktische Veränderungen in Italien

Nachdem der AC Mailand in der vergangenen Saison unter Massimiliano Allegri die Erwartungen nicht erfüllen konnte, entschied man sich für Amorim, um das Team grundlegend zu reformieren. Nachdem die Qualifikation für die Champions League verpasst wurde, befinden sich die „Rossoneri“ in der finalen Phase der Verhandlungen mit dem Portugiesen. Amorim hat sich an die Spitze der Liste gesetzt und Kandidaten wie Oliver Glasner und Mauricio Pochettino überholt.

Der italienische Klub bietet Amorim einen Zweijahresvertrag an, der eine Option auf eine weitere Saison enthält. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit für den Trainer, sein in der Premier League erfolgloses 3-4-2-1-System zu überdenken und seinen Ruf wiederherzustellen. Laut Goal.com beschleunigte das angespannte Verhältnis zwischen Amorim und der Führung von Manchester United, insbesondere dem Fußballdirektor Jason Wilcox, seinen Abschied.

Interessanterweise würde Amorim im Falle einer Ernennung schon bald auf seinen ehemaligen Verein treffen. Ein letztes Testspiel zwischen Manchester United und dem AC Mailand ist für den 15. August im polnischen Breslau bestätigt. Diese Partie findet eine Woche vor Beginn der neuen Premier-League-Saison statt.

Fans und Experten sind gespannt darauf, wie sich Amorim an den italienischen Fußball anpassen wird. Nach seiner kurzen und konfliktreichen Zeit in England werden die taktischen Duelle in der Serie A der nächste ernsthafte Test für sein Potenzial als Trainer sein.