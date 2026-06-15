Ein WM-Tor bringt einem katarischen Spieler Reichtum

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Ein WM-Tor bringt einem katarischen Spieler Reichtum

Die Qatar Investment Authority schenkte Boualem Khoukhi 3 Millionen US-Dollar und einen exklusiven Rolls-Royce Phantom im Wert von über 500.000 Dollar, wie das Magazin „The Touchmine“ berichtete.

Das Tor von Boualem Khoukhi in der 94. Minute gegen die Schweiz bei der Weltmeisterschaft 2026 war einer der wichtigsten und historischsten Momente seiner Karriere. Dieses Tor sicherte der katarischen Nationalmannschaft ein lang ersehntes Unentschieden und den ersten Punkt in der WM-Geschichte.

Die Teamleitung und die Sponsoren bereiteten eine hohe Belohnung vor, um den Spieler zu würdigen. Für diese entscheidende Situation erhielt er eine Geldprämie von 3 Millionen Dollar und einen Luxuswagen vom Typ Rolls-Royce Phantom im Wert von über einer halben Million Dollar.

Interessanterweise ergab eine Überprüfung durch das VAR-System nach dem Spiel, dass der Ball den Schweizer Verteidiger Miro Muheim berührt hatte, weshalb das Tor offiziell als Eigentor gewertet wurde.

Dies hatte jedoch keinen Einfluss auf die Prämie – da Boualem Khoukhis Druck und seine Beteiligung am Spiel zu diesem Tor führten, wurde bestätigt, dass er alle versprochenen Boni und das Luxusauto erhalten wird.

Boualem KhoukhiKatarRolls-Royce PhantomSchweizMiro Muheim
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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